Košický festival LIKE 2018 je venovaný 100. výročiu ČSR

Košice 19. októbra (TASR) - Tohtoročný festival súčasnej literatúry LiKE je venovaný 100. výročiu vzniku Československej republiky. Ako za organizátorov pre TASR uviedol Martin Makara z OZ literarnyklub.sk, jeho cieľom je urobiť prierez aktuálnou literárnou tvorbou a osloviť čo najširšie publikum so záujmom nielen o literatúru, ale aj pridružené druhy umenia.



"Predstavíme domácich autorov, medzi ktorých rátame nielen slovenských, ale aj českých. Budeme mať aj autorské čítania. Predstavia sa napríklad Marek Šindelka, Tomáš Ulej a finalista tohtoročnej Anasoft litery Daniel Majling," spresnil.



Podľa jeho ďalších chýbať nebude ani hudobný, divadelný či detský program. "Primárne ide o literárny festival, ale zasahuje aj do divadelného, hudobného či filmového umenia."



Súčasťou festivalu LiKE 2018 bude i vyhlásenie výsledkov súťaže Básne SK/CZ 2018. "Návštevníci tak budú mať príležitosť spoznať aj novú najlepšiu poéziu z Česka a zo Slovenska," pripomenul Makara.



Priestor dostanú i experimentálne formáty. "Bude tam aj Slam poetry. Ide o umelecký prejav na pomedzí rapu, hiphopu a prednesu poézie," povedal. V rámci tejto časti programu vystúpia poprední predstavitelia českej a slovenskej slamovej scény ako Dr. Filipitch, Ondřej Hrabal, Samčo, brat dážďoviek a Tomáš Straka.



Tretí ročník dvojdňového festivalu sa začína v piatok o 18. h v Tabačke Kulturfabrik diskusiou na tému "Sto rokov Československa. Máme, čo sme chceli?", diskutovať budú Iveta Radičová, Jan Urban, Stanislav Rakús a František Čuňas Stárek. Hlavnými festivalovými miestami sú Tabačka Kulturfabrik a kino Úsmev.