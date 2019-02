Kubišovej Modlitba dostane k výročiu nežnej revolúcie nový videoklip

Od začiatku okupácie v auguste 1968 uplynuli dva dni, keď Kubišová v improvizovanom štúdiu nahrala Modlitbu pro Martu. To, že vznikol osudový hit, vtedy ešte nevedela.

Praha 6. februára (TASR) - Tento rok na jeseň uplynie 30 rokov od pádu komunistického režimu v bývalom Česko-Slovensku. Česká speváčka Marta Kubišová si toto výročie pripomenie 16. novembra koncertom v pražskej Lucerne, ale tiež novou podobou piesne Modlitba pro Martu. Ku skladbe vznikne aj videoklip, ktorý zdôrazní, aký symbol sa z nej stal, informoval v utorok spravodajský portál iDNES.cz.



"Pamätám si, ako tú pesničku priniesol Jindra Brabec. Ja som totiž predtým odmietla ďalej spievať pieseň Cesta, s ktorou som v júni vyhrala Bratislavskú lýru," spomína Kubišová.



Dôvod bol naporúdzi - text Cesty sa venoval červenoarmejcom - osloboditeľom, čo v novej situácii spievať nešlo.



"Tak som vtedy povedala, že by som chcela novú skladbu, a on priniesol Modlitbu. Pamätám si, že na klavír hral Angelo Michajlov a Karel Černoch bubnoval. Absolútne mi nezišlo na um, že to bude hit. Vedela som len, že pôjde do seriálu Pieseň pre Rudolfa III.," dodáva 76-ročná speváčka.



"V apríli 1969 skladbu hneď zakázali, v júni mi prvýkrát v Bratislave kvôli nej urobili scénu, že ma nebudú pri vystúpení zaberať kamery. Tak som povedala - nech si robia, čo chcú, že ju spievať budem, a z ničoho nič sa zrazu stratili noty. Vystupovať mi zakázali až v januári 1970. Modlitbu som potom tajne spievala ešte u Havlovcov na Hrádečku," vysvetľuje Kubišová.



S legendárnou skladbou sa teraz znovu vrátila do štúdia. S klaviristom Petrom Maláskom a ďalšími hudobníkmi nahrala Modlitbu pro Martu v nových aranžmánoch so sprievodom sláčikového orchestra.



Skladbu bude sprevádzať aj videoklip. "S tým nápadom prišiel Petr Větrovský. Skladba sa stala symbolom nežnej revolúcie a klip na túto tému jej skutočne chýba. Aj vzhľadom na blížiace sa 30. výročie som s tým súhlasila," dodala. Pieseň zaznie 16. novembra v Lucerne na výnimočnom koncerte, ktorý speváčka pripravuje.



Marta Kubišová v roku 2017 oficiálne oznámila ukončenie svojej kariéry, vlani na jeseň absolvovala výborne hodnotené turné s názvom Marta naposledy. Odvtedy vystupuje už len sporadicky. Nová verzia Modlitby s plejádou speváčok naprieč generáciami vznikla už v roku 2017 pre kompiláciu Protestsongy 1966-2017.