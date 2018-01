D. Morávková stvárňuje Andulu v inscenácii Lásky jednej plavovlásky

Inscenácia Lásky jednej plavovlásky je vôbec prvým pôsobením režisérskeho tandemu SKUTR v slovenskom profesionálnom divadle.

Bratislava 20. januára (TASR) - Dominika Morávková z tria S Hudbou Vesmírnou, ktoré moderovalo televíznu folklórnu šou Zem spieva, je dva roky členkou bratislavského Divadla Astorka Korzo '90. Súbor v utorok (16.1.) odpremiéroval nový titul Lásky jednej plavovlásky. V autorskej divadelnej inscenácii, ktorú vytvoril česko-slovenský režijný tandem SKUTR (Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka) podľa filmového scenára rovnomenného filmu Miloša Formana, stvárňuje hlavnú postavu Anduly. "Až som sa zľakla, aká je mi podobná, pretože väčšinou sú to diametrálne odlišné a kontrastné postavy, ktoré hrám. Veľmi je naivná, neskúsená, mladá, každému uverí, to mám podobné ako ona," povedala pre TASR Morávková a k svojej postave doplnila: "Je veľmi živelná, veselá, akoby špongia, ktorá nasáva všetky situácie, ktoré sú jej v živote posunuté. Je veľmi úprimná, priama a dievčenská, ale aj ženská, rôzne polohy sme v nej našli."



Inscenácia Lásky jednej plavovlásky je vôbec prvým pôsobením režisérskeho tandemu SKUTR v slovenskom profesionálnom divadle. Slovenská časť režijnej dvojice Martin Kukučka upozorňuje, že príbeh plavovlasej Anduly z legendárneho filmu, ktorý Forman nakrútil v roku 1965, je večný. "Situácie, ktoré sú tam napísané, nie sú naviazané na samotnú dobu a už vôbec nie sú naviazané len čisto na štylizáciu filmu," dodal k divadelnej novinke. "Je v prvom rade o láskach, a potom aj o viere v seba, či človek v seba verí, či si dôveruje," zhodnotila Morávková a k spolupráci s česko-slovenským režisérskym tandemom poznamenala: "SKUTR som predtým vôbec nepoznala, takže som bola v očakávaní, kto to bude, aká bude spolupráca, a som veľmi milo prekvapená. Nebolo to jednoduché, ale ani strašne zložité, bolo to veľmi pohodové a veselé skúšobné obdobie."



Nová inscenácia v Astorke podľa Morávkovej nie je komédia od A po Z. "Nesmeje sa človek v jednom kuse, nie sú to vyslovene vtipy, ktoré by ho pobavili, ale tie paradoxné situácie v živote alebo aj tragikomické situácie sú vtipné," konštatovala 27-ročná herečka, ktorá si filmovú predlohu "Lások" nepozrela: "Formanov film som chcela vidieť, pozerala som do ho polovice. Potom som prišla na prvú skúšku a povedali mi - ak ste ho ešte nevideli, tak ho nepozerajte. Chlapci v SKUTRi nechceli, aby sme sa my herci, chceli podobať na hercov vo filme," dodala Dominika.



Istú podobu herečky s hlavnou filmovou predstaviteľkou v snímke Lásky jednej plavovlásky Hanou Brejchovou však diváci v divadelnom predstavení predsa nájdu. Navyše ich v javiskovom stvárnení filmového scenára môže osloviť netradičný scénický prístup, hudba, piesne, pohyb. V inscenácii, ktorá vznikla v roku 100. výročia vzniku ČSR a 50. výročia vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, účinkuje takmer celý súbor Astorky. Text preložil Marián Amsler, scénu navrhol Martin Chocholoušek, kostýmy Alexandra Grusková, autorom hudby je Petr Kaláb.