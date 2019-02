Do kín vstupuje film inšpirovaný príbehom zavraždeného Daniela Tupého

Snímku inšpirovanú doposiaľ nevyriešeným prípadom zavraždeného študenta z roku 2005 nakrútil Teodor Kuhn, producentom je Jakub Viktorín.

Bratislava 21. februára (TASR) - Rok po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vstupuje do kín nový slovenský film Ostrým nožom. Snímku inšpirovanú doposiaľ nevyriešeným prípadom zavraždeného študenta Daniela Tupého z roku 2005 nakrútil Teodor Kuhn, producentom je Jakub Viktorín.



"Už sme mali film skoro zostrihaný, keď sa stala tá udalosť. Robili sme film o niečom, čo sa stalo pred 13 rokmi a mysleli sme si, že reflektujeme našu minulosť, ale zistili sme, že v nejakých sférach je to tu stále prítomné," povedal pre TASR Viktorín na margo svojho producentského debutu. "Boli by sme veľmi radi, aby divák, keď vyjde z kina, nezabudol. Aby sme chápali, že spoločnosť naokolo vytvárame my sami a vieme ovplyvniť, čo sa okolo nás deje," vyhlásil k filmu s podtitulom "Každá generácia má svoju obeť", ktorý je tiež celovečerným debutom režiséra Teodora Kuhna. Ten do svojho prvého dlhometrážneho filmu obsadil skúsených slovenských hercov Romana Luknára, Elu Lehotskú, Dávida Hartla, Táňu Radevu, Mariána Mitaša či Janu Oľhovú, hoci v predchádzajúcich snímkach pracoval s nehercami.



Filmová dráma otvára jednu z najpálčivejších tém v dejinách moderného Slovenska. Zároveň ponúka priestor pre spoločenskú diskusiu na tému spravodlivosti a jej dostupnosti pre bežného občana. Príbeh otca, okrem tragickej udalosti vraždy syna, rieši aj očierňovanie zo strany médií, nečinnosť polície či vlastný pocit viny. Od začiatku sa však zdá, že smrť jeho syna nebude nikdy potrestaná.



Inšpiráciou pre film bol prípad z roku 2005, keď na dunajskom nábreží v Bratislave zavraždila skupina neonacistov vysokoškolského študenta. Polícia začala hon na páchateľov a občania sa protestmi vyhranili voči extrémizmu. Bratislavské ulice sa istú dobu zdali byť bezpečnejšie. Ale záujem o prípad čoskoro vyhasol, informácii ubúdalo a obžalovaných oslobodili. Zostala iba rodina s mŕtvym synom dožadujúca sa spravodlivosti.



Keď zabili Daniela Tupého, boli tvorcovia filmu v tínedžerskom veku. "Keď sa to stalo, na to nábrežie som chodieval skoro každý týždeň, každý deň. A obaja sme to brali tak, že sa to mohlo stať hocikomu z nás, našich kamarátov. Bola to pre mňa veľmi osobná téma," hovorí Viktorín s tým, že pôvodne jeho debutový projekt, keď bol ešte "na papieri", vyzeral úplne inak. "Ako sa to vyvíjalo, priberali sme čoraz viac a viac ľudí, scenáristov, dramaturgov, hľadali sme a nakoniec našli cestu, ako sme to urobili," poznamenal.



Ostrým nožom nemal byť biografický film, hoci aj nad týmto žánrom tvorcovia uvažovali. "Potom sme si povedali, že by sme chceli urobiť film, ktorý bude presahovať ten prípad. Nechceme odkazovať ani reflektovať konkrétny prípad, ale skôr si zobrať esenciu z toho - čo keď sa stane niečo takéto obyčajnej rodine, nielen na Slovensku, hocikde na svete. Naším cieľom bolo vytvoriť film, ktorý funguje aj na univerzálnejšej rovine," podčiarkol producent titulu, ktorého výslednú formu ovplyvnili aj tvorcovia z Českej republiky - dramaturg Rudolf Suchánek a scenárista Jakub Medvecký.



"Nie je to artový film v zmysle, že by to bol miláčik festivalového publika, ktorý experimentuje a posúva formu toho média. Od začiatku som chcel urobiť film, ktorý bude komunikovať hlavne emóciu a príbeh. Dôležité bolo posolstvo a to myslím, prejde k ľuďom," povedal pre TASR režisér Kuhn. "Je dôležité, aby sme si uvedomili, že tým ako volíme a tým, ako sa ako občania angažujeme, sme čiastočne spoluzodpovední. Dúfam, že to ľudí scitliví voči tomu, akú strašnú krivdu sme rodine Tupých spôsobili," dodal.