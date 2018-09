Tanečnica, choreografka a pedagogička Rita Góbi uvedie na festivale sólo Volitant, ktoré získalo cenu Rudolfa Labana za najlepšie predstavenie súčasného tanca v Maďarsku vytvorené v roku 2017.

Bratislava 25. septembra (TASR) - Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe predstaví šesť súborov, medzi nimi i jednu z najoriginálnejších skupín belgickej tanečno-divadelnej scény.



Peeping Tom sa do slovenskej metropoly vracia po desiatich rokoch. Program 22. ročníka festivalu, ktorý sa uskutoční od 6. do 22. októbra v niekoľkých vnútorných priestoroch aj v uliciach, predstavili organizátori na utorkovej tlačovej konferencii.



"Belgická skupina Peeping Tom prinesie tanečno-divadelné predstavenie Matka, v ktorom sa aj rozpráva. Je to téma, ktorá naozaj komunikuje, každý z nás sa bude vedieť napojiť," povedala pre TASR riaditeľka festivalu Miroslava Kovářová k predstaveniu - "archetypálnemu obrazu matky", ktoré je druhou časťou trilógie.



Diváci si ju budú môcť pozrieť v Činohre Slovenského národného divadla. Tému a centrálnu postavu matky skúma nežným i sarkastickým okom, čo je typické pre všetky produkcie súboru, ktorý v roku 2000 založili Gabriela Carrizo a Franck Chartier.



"Je tam krásny fyzický pohyb, snažím sa na festival vyberať predstavenia, v ktorých sa ešte tancuje a hýbe, lebo konceptuálne umenie niekedy až tak nedáva pohybu veľké slovo, ale tanec je predovšetkým fyzická akcia a v každom predstavení festivalu bude veľmi prítomná," podčiarkla.



Dve väčšie produkcie uvedie festival v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava (MDPOH), kde ho otvoria Josef Nadj a slovinskí En Knap Group s predstavením Dark Union. Ide o novú verziu prvej slávnej choreografie Pekingská kačica z dielne známeho francúzskeho autora J. Nadja. Druhou skupinou, ktorá sa predstaví v MDPOH, je Jo Stromgren Kompani z Nórska.



"Sú to divácky veľmi vďační tanečníci, performeri, je to tiež na pomedzí divadla a tanca. Inscenácia sa volá Vírus, ten spôsobí rôzne druhy nepredvídateľných situácií, ktoré sú niekedy veľmi vtipné," priblížila Kovářová predstavenie skupiny, ktorá vznikla v roku 1998 v Osle a postupne sa stala jednou z najúspešnejších nezávislých súborov v Škandinávii.



"Z Česka a Maďarska sme priviezli dve ocenené choreografie, obidve vytvorili mladé choreografky," doplnila Kovářová.



S predstavením Švihla, inšpirovaným boxom, sa slovenskému publiku predvedie Tereza Hradílková. Fascinovala ju ľahkosť, s ktorou boxeri skáču cez švihadlo, rytmus ich pohybu a súhra rúk a nôh, ktorý sám o sebe pôsobil ako tanec. Počas extrémneho fyzického výkonu a skokmi cez švihadlo rozpráva príbeh ženy a jej emócií v behu života. Dielo performerky získalo cenu Tanečná inscenácia roku 2017.



Tanečnica, choreografka a pedagogička Rita Góbi uvedie na festivale sólo Volitant, ktoré získalo cenu Rudolfa Labana za najlepšie predstavenie súčasného tanca v Maďarsku vytvorené v roku 2017 a bolo vybrané medzi 20 najlepších produkcií mladých choreografov v sieti Aerowaves.



Slovensko v hlavnom programe zastúpi Kolektív Príchod Godota, ktorý spája etablovaných umelcov cítiacich potrebu tvoriť na poli nezávislého divadla. Občianske združenie Príchod Godota sa podpísalo pod fyzické a tanečné predstavenie Bohovanie, ktoré je jeho prvým projektom.



"Bohovaním sa označuje magický proces veštenia, zasvätenia a prosenia Boha o vyjavenie toho, čo si subjekt žiada. Je to transformačný proces. Sprostredkovateľky takéhoto vyjavenia sa nazývajú bohyne," vysvetľujú autori predstavenia bez slov v réžii Jara Viňarského.



"Nie je tam žiadny konkrétny rituál, ktorý by sa tam prevádzal, skôr je to hra na rituál, ale dúfame, že ľudia idú s nami a nejaký proces zasvätenia alebo pretransformovania sa udeje," dodala Katarina Zagorski.



Sprievodným podujatím festivalu bude po druhý raz Kilometrový tanec - site-specific predstavenie v uliciach centra Bratislavy. Druhou časťou sprievodného programu sú tri slovenské predstavenia.



Tanečná spoločnosť Artyci odtancuje As It Is v Divadle Ifju Szívek, Bubla Company Sólo pre 3 vysávače v Komornom divadle Ticho a spol. a rakúsky súbor Feynmen uvedie Game v A4 - priestore súčasnej kultúry. Ďalšie informácie o festivale nájdu záujemcovi na www.abp.sk.