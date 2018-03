Goetheho inštitút na Slovensku má 25 rokov, oslávi ho 25 podujatiami

V súčasnosti na svete pôsobí 159 Goetheho inštitútov v 98 krajinách sveta vrátane Slovenska. V nich sa vykonáva denne 1300 skúšok, na svete sa učí nemecký jazyk 15,4 milióna ľudí.

Bratislava/Mníchov 27. marca (TASR) - Goetheho inštitút na Slovensku má 27. marca 25 rokov svojej existencie. V rámci osláv tohto sviatku pripravilo vedenie inštitútu na Slovensku 25 rôznych podujatí - od literárnych čítaní, cez výstavy súčasného umenia, tanečných predstavení až po koncerty, premietanie filmov a deň otvorených dverí.



Pred 25 rokmi na slávnostné otvorenie inštitútu na Slovensko pricestoval vtedajší minister zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Klaus Kinkel (ministrom zahraničných vecí bol v rokoch 1992 - 1998, predtým a potom zastával rôzne iné politické funkcie v NSR). Zo slovenskej strany bol na otvorení jeho slovenský náprotivok Jozef Moravčík a bol tam aj Ivan Gašparovič, ako predseda parlamentu, uviedla pre TASR Linda Fintorová z oddelenia pre tlač a styk s verejnosťou Goetheho inštitút (GIS).



"V tom čase sídlil Goetheho inštitút na rohu Kozej a Konventnej ulice. Od roku 2000 sídlime v priestoroch na Panenskej 33," pokračovala Fintorová. GIS vznikol v podstate ako nástupca kultúrneho inštitútu (bývalej) Nemeckej demokratickej republiky, ktorý tu dlhodobo vyvíjal činnosť. Tú skončil v roku 1990, potom chvíľu nefungoval. Oficiálne obnovil činnosť v roku 1993. "Preto tento rok slávime 25 rokov, ktoré plánujeme osláviť 25 vybranými podujatiami," sumarizovala začiatky inštitútu.



"Za 25 rokov sme privítali v inštitúte veľké množstvo ľudí, veľmi zaujímavých hostí. Keby som spomenula z oblasti literatúry, mali sme tu neskoršiu nositeľku Nobelovej ceny za literatúru Hertu Müllerovú, mali sme tu filozofov Jürgena Habermasa, Petra Sloterdijka, zaujímavé boli aj častejšie návštevy Ireny Brežnej, spisovateľky žijúcej vo Švajčiarsku, ktorá sa narodila na Slovensku, takisto Ilma Rakusa, ďalšia spisovateľka pochádzajúca zo Slovenska a žijúca vo Švajčiarsku. Mali sme tu napríklad aj Daniela Libeskinda, čo je veľké meno vo svetovej architektúre. Takže hostí sa za 25 rokov vystriedalo veľmi veľa," konštatovala Fintorová.



"Ročne pripravíme len v našich priestoroch okolo 40 podujatí. A to nehovorím o podujatiach, ktoré organizujeme spoločne s rôznymi festivalmi," dodala a spomenula napríklad tanečné či divadelné festivaly, retrospektívy významných nemeckých filmových tvorcov a režisérov.



Vlani od septembra do decembra pripravil GIS v kine Lumiere retrospektívu nemeckého filmu pod názvom Nemecká jeseň.



"V súčasnosti sa venujeme štyrom ťažiskovým oblastiam: máme knižnicu a informačné stredisko, máme oddelenie jazykových kurzov, vyučujeme v troch trimestroch za rok, máme 700 až 750 žiakov v každom trimestri, máme oddelenie pre spoluprácu so školami a s učiteľmi nemčiny a máme oddelenie kultúrnych programov, ktoré pripravuje spomínané kultúrne programy," predstavila Fintorová činnosť inštitútu.



"Situácia v školstve nie je v súčasnosti jednoduchá pre iný cudzí jazyk ako angličtinu. Vieme, že deti sa musia povinne učiť anglicky, čo nijakým spôsobom nespochybňujeme. Nemecky sa pekne hovorí, že Englisch ist ein Muß, Deutsch ist ein Plus, angličtina je nutnosť, nemčina je plus. Vidíme však záujem rodičov a máme pekný projekt, ktorý je zameraný na samotných učiteľov a žiakov v školách. Volá sa: Chceme vedieť nemecky. My pomáhame školám, hlavne učiteľom, aby sa žiaci zaujímali o nemčinu a aby rodičia vyvíjali tlak na jednotlivé školy, aby, ak sa ich deti chcú učiť nemecky, škola nemčinu ako cudzí jazyk nerušila," vysvetlila.



"Robíme kurzy všeobecného jazyka, pretože o tie je najväčší záujem. Robíme kurzy buď extenzívne, ktoré bežia počas celého roku, alebo intenzívne raz v lete. Máme všeobecné kurzy, kurzy pre deti a mládež od sedem rokov a máme prípravné kurzy na skúšky. To je ďalšia vec, ktorú poskytujeme, certifikáty od úrovne A1. Robia si ich ľudia so záujmom o štúdium napríklad v Nemecku. Vysoké školy v Nemecku aj Rakúsku náš certifikát akceptujú. Väčšinou vyžadujú certifikát úrovne B2, respektíve C1," pokračovala. Ide o Goethe certifikát. Jeho najvyššia úroveň C2 umožňuje vyučovať nemčinu v Nemecku.



"Dvadsaťpäť rokov Goetheho inštitútu sme sa rozhodli osláviť 25 výnimočnými podujatiami. Vybrali sme 25 žánrovo veľmi pestrých podujatí, ktoré sa konajú od marca do novembra 2018," priblížila.



V najbližšom čase pôjde o dva klasické koncerty. Jeden bude 8. apríla v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, príde nemecký organista Christian Schmidt a vystúpi v rámci programu Organové koncerty pod pyramídou. Potom 10. - 11. mája sa predstaví v Slovenskej filharmónii Felix Klieser. Ide o mladého hráča na lesný roh, je jednou z vychádzajúcich hviezd európskej hudobnej scény. "Vystúpi na koncerte spoločne so sopranistkou Simonou Houda-Šaturovou, čo je sopranistka slovenského pôvodu žijúca v zahraničí, a s barytonistom Pavlom Remenárom. Zaujímavé na Felixovi Klieserovi je, že sa narodil bez rúk a pri hre používa nohy. Napriek tomuto postihnutiu urobil úžasnú kariéru, okrem iného je nositeľom ocenenia Echo Klassik," predstavila.



"Pripravujeme aj literárne podujatia. Budeme mať rôzne čítania počas celého roka. Zaujímavé, nie celkom literárne, ale s literatúrou súvisiace podujatie je naplánované na október. Počas celého októbra budeme mať v našich priestoroch VR inštaláciu, ktorá v súčasnosti je v pražskom Goetheho inštitúte. Tam aj vznikla, veľmi zaujala médiá aj verejnosť, pretože na štyri minúty sa môžete ocitnúť v koži Kafkovho hrdinu Gregora Samsu z poviedky Premena," naznačila Fintorová.



V príprave je aj podujatie pre deti a mládež s nemeckou autorkou Margit Auer, ktorá napísala sériu kníh Škola magických zvierat. Jej príchod do Bratislavy sa očakáva v júni.



Od polovice augusta do konca októbra bude výstava Orly a holubice. Pôjde o výstavu súčasného slovenského a nemeckého umenia, ktorá bude v Kunsthalle Bratislava. Na festivale Pohoda bude Goethe-Nacht, jeden zo stanov bude venovaný súčasnej nemeckej elektronickej hudbe.



V súčasnosti na svete pôsobí 159 Goetheho inštitútov v 98 krajinách sveta vrátane Slovenska. V nich sa vykonáva denne 1300 skúšok, na svete sa učí nemecký jazyk 15,4 milióna ľudí. Prvý bol založený v roku 1952 v Aténach, centrála Goetheho inštitútu sídli v Mníchove.



V inštitúte na Slovensku doteraz pôsobilo osem riaditeľov. Teraz je ním Friedrich Dahlhaus, ktorý nastúpil začiatkom januára tohto roku po Jane Binder, ktorá po piatich rokoch ukončila svoju misiu vlani v decembri. Nový riaditeľ prišiel do Bratislavy z Maroka. Predtým pracoval v Ruskej federácii, Izraeli a v Egypte na rôznych pozíciách.