Novým riaditeľom Opery SND sa stal R. Štúr

Bratislava 25. septembra (TASR) – Novým riaditeľom Opery Slovenského národného divadla (SND) je od utorka Rastislav Štúr. Po konzultácii s ministerkou kultúry SR Ľubicou Laššákovou (Smer-SD) ho do funkcie vymenoval generálny riaditeľ SND Vladimír Antala. Informáciu potvrdilo Ministerstvo kultúry (MK) SR i samotné divadlo.



Štúr nahrádza doterajšieho riaditeľa opery národného divadla Slavomíra Jakubeka, ktorý rezignoval na svoj post po prezentácii výsledkov auditu MK SR na kolégiu vedenia SND. Podľa informácií TASR audit preukázal, že práve spôsob riadenia Opery SND spôsobil divadlu výraznú časť finančných strát.



Nový šéf Opery SND pre TASR uviedol, že sa chce sústreďovať na dobrý výsledok. "Mať plné hľadisko a zároveň ponúkať predstavenia na najvyššej možnej umeleckej úrovni," ozrejmil Štúr. Zdôraznil, že na reštarte opery chce pracovať s pokorou a bez veľkých očí na začiatku. "V mojej koncepcii kladiem dôraz na to, aby sme na začiatku využívali možnosť spolupráce so štátnou operou v Košiciach a postupne túto spoluprácu rozširovať o ďalšie scény, v Prahe, Brne, Ostrove, Linzi Grazi či ďalších európskych mestách," spresnil.



SND sa v predchádzajúcich rokoch opakovane dostalo do straty. Po roku 2015, ktorý divadlo ukončilo so stratou 657.000 eur, a výsledkom za rok 2017, ktorý bol mínus 692.000 eur, sa niekoľkotisícová strata na strane inštitúcie očakávala aj pri zúčtovaní roka 2018. Zlé hospodárenie bolo dôvodom odvolania dovtedajšieho generálneho riaditeľa SND Mariana Chudovského. Riadením divadla ministerka poverila riaditeľa ekonomického a technicko-prevádzkového úseku SND Antalu. Zároveň avizovala vykonanie auditu.