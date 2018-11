Osudy migrantov chce žiakom priblížiť hra Domov (kde je ten tvoj?)

Premiéru hry v réžii Svetozára Sprušanského uvádza divadlo vo štvrtok a v piatok (9.11.). Inscenácia je obohatená o známe slovenské skladby.

Bratislava 8. novembra (TASR) - Tému migrácie, utečencov a otázky hľadania domova chce priblížiť inscenácia Divadla Nová scéna (DNS) s názvom Domov (kde je ten tvoj?). Premiéru hry v réžii Svetozára Sprušanského uvádza divadlo vo štvrtok a v piatok (9.11.). Inscenácia je obohatená o známe slovenské skladby.



"Literárna predloha útlej knižky Janne Tellerovej je postavená na jednom základnom nápade, ale myslím si, že veľmi podstatnom - snaží sa v divákovi vytvoriť čo najsilnejšiu emocionálnu zložku, z vlastnej pamäte si vydolovať svoje zážitky. Ako by som sa správal, keby som ja musel opustiť krajinu, v ktorej bývam, v ktorej mám svoju rodinu, svojich priateľov?" uviedol režisér Sprušanský. Tvorcovia veria, že hra ponúka bezprostredný kontakt s divákom a dokáže otvoriť viaceré otázky ohľadom hľadania domova.



Inscenácia s dvoma hercami, Michalom Candrákom a Dávidom Hartlom, je určená predovšetkým pre mladých divákov od 13 rokov. V dopoludňajších hodinách budú hrať predstavenia pre žiakov, ktorých súčasťou budú aj diskusie s pracovníkmi Migračného úradu Ministerstva vnútra SR, hercami a tvorcami.



"Mladý divák nemusí nič v predstavení analyzovať ani zložito dešifrovať. Má sa len vcítiť, byť empatický. My ako tvorcovia sa snažíme podporiť túto jeho vnímavosť, rozmer obyčajnej ľudskosti, aj jeho obrazotvornosť. Bez akýchkoľvek nánosov ideológií či politických programov," doplnil Sprušanský. Verí, že inscenácia dokáže osloviť aj staršie generácie, preto sú pripravené aj večerné predstavenia pre dospelých od 17. novembra.



"Myslím si, že inscenácia Domov je nielen pre mladých, pre ktorých sme dnes odohrali verejnú generálku, ale aj pre všetkých členov rodiny. Je to o hľadaní domova, nie je to politická reflexia," uviedol jeden z hercov Dávid Hartl. Doplnil, že podľa neho dokáže hra u divákov vyvolať emócie a otvoriť otázky o tom, čo by sme robili my, keby sme sa ocitli v situácii migrantov. "Sú to zvláštne témy, ktoré sa nás zatiaľ bytostne nedotýkajú, ale je podľa mňa dôležité aspoň pokladať tie otázky," avizoval.



Riaditeľka Odboru migrácie a integrácie Migračného úradu Ministerstva vnútra SR Petra Achbergerová vníma spoluprácu s divadlom na tejto inscenácii veľmi pozitívne. "Hra dáva možnosť študentom základných a stredných škôl vcítiť sa do situácie, ktorú zažívajú ľudia, s ktorými pracujeme," uviedla. Keďže má byť hra apolitická a snaží sa podľa nej zobrazovať fakty, dokáže žiakom problematiku priblížiť prostredníctvom zobrazenia príbehu ich rovesníkov. Na besedách spojených s predstaveniami pre žiakov sa budú zúčastňovať aj pracovníci úradu a ministerstva. Chcú im vysvetliť a priblížiť proces migrácie, ale aj integrácie utečencov.