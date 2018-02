VIDEO: Po Viedni aj v Bratislave odštartoval umelecký vlak TRAM

Na snímke umelecký vlakový vozeň projektu T.R.A.M., ktorý odkazuje k Viedenskej električke, ktorá od roku 1914 spájala Viedeň a Bratislavu a ktorý bude premávať 11 x za deň medzi Hautbahnhof Wien a Hlavnou stanicou v Bratislave počas vernisáže súčasného umenia 21. februára 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 21. februára (TASR) - Po viedenskej vernisáži odštartovali v stredu v Bratislave projekt TRAM - galériu súčasného umenia a kultúrneho centra v umeleckom vlaku. Predstavenie špeciálne upraveného vlakového spojenia medzi Bratislavou a Viedňou, ktoré bude do novembra premávať pravidelne medzi viedenskou a bratislavskou hlavnou stanicou jedenásťkrát denne a cestujúcim ponúkne netradičné umelecké zážitky, sa konalo za účasti rakúskeho veľvyslanca na Slovensku Carla Helfrieda, predstaviteľov železníc oboch krajín, predsedu BSK Juraja Drobu a primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.Vo vlaku si cestujúci budú môcť prezrieť rozličné výstavy súčasného umenia. Momentálne je to výstava kurátora Gottfrieda Gusenbauera FlipBooks on Tour, inštalácia manipulovaných bicyklov Otisa Lauberta, performance "Keď" od Illony Németh. Cestovanie spestrí i hudobný, divadelný a performance festival. Aj bratislavskú vernisáž netradičnej galérie súčasného umenia v umeleckom vlaku ozvláštnil svojím vystúpením slepý rómsky harmonikár Mário Bihári. Nechýbala ani poľská umelkyňa Marta Kopyt, ktorá exteriér vlaku premenila v rámci Train Cover Project na umelecké dielo.povedal pre TASR kurátor projektu TRAM a riaditeľ Curatorial Studies Institute Juraj Čarný. Ako ďalej ozrejmil, v umeleckom vlaku dostanú každú stredu večer priestor diskusie, prezentácie prednášky významných hostí z oblasti umenia, kultúry a diplomacie.Výstavy postupne počas roka obsadia všetky štyri vagóny vlaku. "dodal Čarný.Názov projektu sa viaže na viedenskú električku, ktorá od roku 1914 spájala Viedeň a Bratislavu. Projekt TRAM pripravilo pri príležitosti viacerých významných výročí roku 2018 a pri príležitosti 25 rokov bilaterálnej spolupráce Rakúska a Slovenska veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave a vznikol v spolupráci slovenských a rakúskych železníc.