Slovenské snímky uvedie festival krátkych filmov v Oberhausene

V programe 64. ročníka sa v sekcii archívnych diel predstaví kolekcia slovenských filmov z obdobia 60. a 70. rokov minulého storočia.

Bratislava 3. mája (TASR) - Diela Hanáka, Jakubiska, Trančíka a ďalších tvorcov uvedie Medzinárodný festival krátkeho filmu Oberhausen, ktorý sa začína vo štvrtok. V programe 64. ročníka sa v sekcii archívnych diel predstaví kolekcia slovenských filmov z obdobia 60. a 70. rokov minulého storočia.



Oberhausenský festival sa vyznačuje filmami, ktoré hľadajú nové formy vyjadrovania. "V sekcii Archívy festival každoročne predstavuje vybrané filmové archívy so špeciálne zostaveným programom a s cieľom upriamiť pozornosť na často opomínanú tému archivovania a reštaurovania krátkych filmov," TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



Slovenskú kolekciu tvorí šestica filmov, sú medzi nimi Voda a práca (1963) Martina Slivku, Prišiel k nám Old Shatterhand (1966) Dušana Hanáka, Fotografovanie obyvateľov domu (1968) Dušana Trančíka, Oko (1968) Juraja Bindzára, Lilli Marlen (1970) Petra Mihálika a Bebeník Červeného kríža (1977) Juraja Jakubiska. "Kolekcia zachytáva najvýraznejšie stopy experimentovania v slovenskej krátkometrážnej tvorbe predovšetkým 'zlatého obdobia' 60. rokov, keď sa oslabilo politické zasahovanie a byrokratické riadenie umeleckej tvorby v znárodnenej kinematografii," hovorí Martin Kaňuch, šéfredaktor časopisu Kino-Ikon, ktorý stojí za výberom filmov.



Šesticu filmov premietnu pod názvom Stopy experimentovania v slovenskom krátkom filme a SFÚ ju uvedie pri príležitosti 55. výročia svojho vzniku. "O progresívnosti krátkej epizódy vývoja krátkeho filmu na Slovensku svedčí jeho napojenie na festival Oberhausene aj v minulosti, kde sa nielen často hlásil, ale nezriedka dosiahol aj úspech," dodal Kaňuch.



Experimentálne filmy z archívnych zbierok SFÚ budú uvedené v nedeľu 6. mája, na festivale sa predstavia popri vybraných dielach z filmových archívov z Južnej Kórey (ACC Film and Video Archive), Španielska (Filmoteca de Catalunya) a Luxemburska (Cinémathéque Luxembourg).