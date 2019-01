Populárny umelecký vlak medzi Bratislavou a Viedňou mal svoju derniéru

TRAM sa stal pravdepodobne najväčším kultúrnym podujatím zrealizovaným medzi Viedňou a Bratislavou.

Bratislava/Viedeň 16. januára (TASR) – Umelecký vlak TRAM, ktorý spájal hlavné mestá Slovenska a Rakúska, absolvoval v stredu derniéru. Poslednú jazdu spolu s cestujúcimi podnikol aj iniciátor projektu - rakúsky veľvyslanec na Slovensku Helfried Carl. Ako uviedol v príhovore na hlavnej stanici vo Viedni, projekt bol možnosťou, ako si pripomenúť viaceré historické dátumy, udalosti spojené s rokmi 1918, 1938, 1948, 1968, či osláviť 25. výročie vzniku moderného demokratického Slovenska.



"Náš projekt navštívilo podstatne viac ľudí, ako sme očakávali. Štyri výstavy, vyše 30 predstavení, čo sme tu zrealizovali, to nebolo všetko. Mojou ambíciou je pohnúť myslenie ľudí, inšpirovať ich, aby začali uvažovať nad vecami, kriticky myslieť. Umenie nie je pre mňa len urobiť peknú výstavu, potešiť ľudí, dať im dobrú náladu, ale trošku nabúrať ich myslenie a priviesť ich k tomu, aby sa stali lepšími," povedal kurátor projektu Juraj Čarný.



TRAM sa podľa jeho slov stal pravdepodobne najväčším kultúrnym podujatím zrealizovaným medzi Viedňou a Bratislavou. "Napočítali sme, že vlak navštívilo viac ako pol milióna ľudí, dohromady urobil 178.000 km, dá sa asi povedať, že to bolo jedno z najväčších podujatí, aké sa medzi Viedňou a Bratislavou uskutočnili," uviedol pre TASR k projektu, ktorý od februára 2018 denne spájal umelecké scény Rakúska a Slovenska a cestujúcim divákom predstavil vyše 90 medzinárodných umelcov. "Vždy ma fascinovalo prezentovať umenie tam, kde sa pohybujú ľudia. Získať návštevníkov do múzeí, galérií nie je celkom jednoduché, preto som si už v minulosti povedal, že budem robiť umenie na verejných priestranstvách, tzv. public art," poznamenal Čarný.



"Bol to nesmierne kreatívny a dobrý projekt, pretože priblížil Slovákom, Rakúšanom, ale aj cudzincom, ktorí používali tento vlak medzi Bratislavou a Viedňou, Slovensko, Rakúsko, priblížil históriu doplnenú perfektným vizuálnym umením, hudbou," povedal pre TASR Peter Mišík, veľvyslanec SR vo Viedni. "Ľudia boli často prekvapení, keď do tohto vlaku nastúpili, pretože to nečakali. Ohlasy boli veľmi spontánne, srdečné a príjemné," zhodnotil projekt, ktorý priniesol cestujúcim možnosť oboznámiť sa s históriou a umením, ale aj možnosť porozprávať sa s politikmi.



Názov projektu TRAM odkazuje k viedenskej električke, ktorá od roku 1914 spájala Viedeň a Bratislavu. Viedenčania cestovali na kávu a do opery do Bratislavy, Bratislavčania do Viedne. Poslaním projektu bolo podľa slov jeho kurátora podporiť kultúrnu mobilitu, ale aj poskytnúť cestujúcim netradičný umelecký zážitok obohacujúci cestu o prekvapivé stretnutia so súčasným umením. Poslednú jazdu umeleckého vlaku ozvláštnili cestujúcim sociálna architektka Kateřina Šedá so špeciálnym podujatím Štyria králi T+R+A+M, ktorým nadviazala na svoj formát - TRAM Buskers Music Festival z roku 2018. O hudobný program sa postarali skupiny Pajtáš a Urband.