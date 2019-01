V Bratislave sa začína festival iránskeho filmu

Vo výbere najlepších filmov iránskej kinematografie posledných dvoch rokov sú aj dokumentárne diela.

Bratislava 24. januára (TASR) - Po Prahe a Brne sa s najlepšími titulmi iránskej kinematografie môžu zoznámiť aj diváci v Bratislave. V kinách Lumiére a Film Europe sa vo štvrtok začína filmový festival Iránci. "Väčšina z uvedených filmov, ktoré mali premiéru v Cannes, Berlíne, Benátkach, Locarne, Amsterdame a na ďalších prestížnych svetových festivaloch, bude navyše na Slovensku premietaná úplne prvýkrát," TASR informovala za organizátorov festivalu, ktorý založili v Prahe v roku 2012, Sára Foitová.



Festival otvára v Kine Lumiére čierna komédia Prasa. Keď sa neslávne známy sériový vrah rozhodne pozabíjať najlepších iránskych filmárov, režiséra zaradeného na čiernu listinu islamistického režimu zdrví zistenie, že o neho vrah záujem nemá. Film režiséra Maniho Haghighiho, najkontroverznejšej postavy iránskeho filmového sveta, bol uvedený v hlavnej súťažnej sekcii na Berlinale. Haghighi natočil čiastočne autobiografické bláznivé podobenstvo o spoločnosti, ktorá žije na pokraji strachu, ale nebojí sa o svojej existencii prehovoriť s cynickým úškľabkom.



V programe figuruje napríklad aj snímka Bez dátumu, bez podpisu (r. Vahid Jalilvand). Rozpráva príbeh usporiadaného forenzného lekára, ktorého sa zmocní posadnutosť, keď si začne myslieť, že spôsobil smrť dieťaťa. Režisér Vahid Jalilvand sa týmto celosvetovo úspešných filmom spoľahlivo zaradil medzi najzaujímavejšie osobnosti iránskej kinematografie.



Diváci sa môžu tešiť aj na celovečerný titul Tri tváre z dielne v Iráne zakázaného režiséra Jafara Panahiho. Snímku uviedli v hlavnej súťaži filmového festivalu v Cannes, kde získal cenu za najlepší scenár. Panahi dostane šokujúce video dievčaťa, ktoré sa túži stať herečkou, ale nedarí sa jej vymaniť zo zovretia svojej rodiny a riešenie vidí len v samovražde. Jafarsa ju rozhodne vyhľadať spolu s jej filmovým idolom, známou iránskou herečkou. Film pozýva diváka na pôvabnú cestu plnú náznakov, ktorá pripomína diela Abbáse Kiarostamiho. Je to zábavný výlet po patriarchálnom iránskom vidieku, kde je ochrana starodávnych tradícií rovnako veľkorysá ako miestna pohostinnosť.



Vo výbere najlepších filmov iránskej kinematografie posledných dvoch rokov sú aj dokumentárne diela. Okrem dokumentu Zlatíčko o cieľavedomej 82-ročnej žene žijúce ďaleko od svojich detí uprostred premenlivej prírody, festival premietne titul Pán Ali a holuby, "znepokojivú miniatúru o mužskej pýche a o tom, ako môže hrdosť prerásť do nedotklivej paranoje". Film rozpráva o ťažko chorom mužovi, ktorý bezvýhradne miluje holuby a bojuje proti každému, kto sa ho snaží zachrániť. Čím viac obraňuje svojich miláčikov, tým viac sa stupňuje jeho choroba, zatrpknutosť a rozkol s jeho rodinou.



Sekciu Priekopníci organizátori tento rok venovali režisérovi Mohammadovi Ali Talebimu, ktorý významne prispel v oblasti filmu pre deti a mládež. Za svoju prácu bol mnohokrát ocenený festivaloch v Berlíne, San Franciscu, Chicagu, Sundance, New Yorku, Montreale, Amsterdame, Londýne či v Toronte. Festival uvedie Talebiho snímku Vŕba a vietor (2000), dojímavý príbeh, v ktorom režisér spája šľachetný humanizmus s hitchcockovským napätím.



Bratislavská časť festivalu Iránci potrvá do 26. januára. Kompletný program je dostupný na www.iranci.cz.