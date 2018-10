V Bratislave vyhlásia výsledky 7. ročníka súťaže Slovak Press Photo

Fotografie, ktoré postúpili do finále, budú vystavené v rámci výstavy Slovak Press Photo 2018 v Dome umenia - Kunsthalle, kde si návštevníci budú môcť pozrieť 312 fotografií.

Bratislava 3. októbra (TASR) - Mená víťazov 7. ročníka súťaže Slovak Press Photo sa verejnosť dozvie v stredu počas slávnostného odovzdávania cien v bratislavskom Primaciálnom paláci.



Grant Bratislavy, ktorý udeľuje primátor hlavného mesta, získal Ján Viazanička s projektom Čas oddychu. "Grant na dotáciu bol tentoraz tematicky zameraný na zelenú Bratislavu, čo je veľmi zaujímavá téma, pretože v oblasti zelene práve Bratislava sa pekne rozvíja, mnohí oceňujú naše mesto ako tretie najzelenšie hlavné mesto na svete," uviedol na dopoludňajšej tlačovej konferencii bratislavský primátor Ivo Nesrovnal a pogratuloval víťazovi grantu, ktorý si zvolil tému leto a trávenie času pri vode. "Je to veľká príležitosť pre každého fotografa. Štipendium 2000 eur je úžasná cena, za čo môžu tvorcovia projekt robiť do budúceho roku, keď budú vystavovať," povedala riaditeľka súťaže Jana Garvoldtová ku grantu Bratislavy, ktorý v predchádzajúcom ročníku vyhrala a rok pripravovala výstavu fotografka Olja Triaška Stefanovič s názvom Nová Bratislava. Fotografie zachytávajúce novovznikajúcu dynamiku hlavného mesta prostredníctvom architektúry a zmien verejného priestoru sú vystavené v Justiho sieni Primaciálneho paláca.



Fotografie, ktoré postúpili do finále, budú vystavené v rámci výstavy Slovak Press Photo 2018 v Dome umenia - Kunsthalle, kde si návštevníci budú môcť pozrieť 312 fotografií, pričom prezentovaných bude aj päť najlepších videí. "Je to najväčšie množstvo fotografií, ktoré sme mali. Pôvodne ich bolo 314," informovala Garvoldtová s tým, že prvýkrát zo súťaže vyradili dve ocenené práce pre porušenie pravidiel Slovak Press Photo. Výstava bude otvorená denne okrem utorka do 30. októbra.



Práce prihlásené do súťaže novinárskej fotografie hodnotila medzinárodná porota, ktorú tvorili pod vedením slovensko-kanadského fotografa Joea Klamara (AFP) taliansky dokumentárny fotograf Francesco Zizola (NOOR), fotoeditorka Maral Deghati (World Press Photo), poľský fotograf Czarek Sokolowski (AP) a významný český fotograf a pedagóg Jindřich Štreit. "Prvýkrát v histórii sme mali v porote členku súťaže World Press Photo, je pre nás obrovským prekvapením, že nám chcú vybudovať knižnicu, že s nami idú spolupracovať," prezradila Garvoldtová.



Porota si dovedna pozrela 2672 snímok, hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v desiatich súťažných kategóriách - aktualita, reportáž, každodenný život, portrét, šport, príroda a životné prostredie, svet umenia a kultúry, mladí fotografi do 25 rokov a študenti (medzinárodná kategória), dlhodobý dokument (medzinárodná kategória) a grant Bratislavy. Do medzinárodných súťažných kategórií sa mohli prihlasovať fotografi a videotvorcovia z ČR, Maďarska, Poľska, Rakúska, Ukrajiny a Slovinska. Medzi súťažnými prácami dominovali témy celospoločenských protestov na Slovensku a ich dôsledky na slovenskú politickú scénu, aktuálne problémy životného prostredia, viacero fotografov sa zameriavalo na sociálne problémy doma i v zahraničí. Porota konštatovala výrazne vyššiu kvalitu prihlásených prác v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, a to vo všetkých kategóriách. Hlavnú cenu súťaže Grand Prix udelila fotografii zo série Za slušné Slovensko od fotografa Denníka N Tomáša Benedikoviča.



"Siedmy ročník bol v našom ponímaní veľmi prelomový, pretože máme najväčšie množstvo fotografií, prihlásilo sa viac ako 2600 fotografií, to je naozaj veľké číslo, keď si zoberiete, že vo World Press Photo je ich 10.000," zhodnotila tohtoročnú súťaž pre TASR Garvoldtová s tým, že prínosom bola aj nová kategória dlhodobý dokument, ktorá patrila medzi najsilnejšie.