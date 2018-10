Výstava fotografií v Dome Matice slovenskej zachytáva kroje z Liptova

V rámci projektu Sliačanské dievky a ženy vznikla digitálna zbierka fotografií ženského tradičného odevu v Liptovských Sliačoch v dvoch podobách - umelecká fotografia a odborná digitalizácia odevu.

Liptovský Mikuláš 13. októbra (TASR) - Folklórny súbor Váh v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom (LKS) už niekoľko mesiacov pracuje na projekte digitalizácie dievčenských a ženských krojov z obce Liptovské Sliače. Výstavu fotografií s názvom Sliačanské dievky a ženy, ktorá prezentuje časť zdigitalizovaného materiálu, sprístupnili tento týždeň v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.



"Liptovské Sliače sú obcou s bohatou folklórnou tradíciou, ktorá žije aj v 21. storočí. Tradičný odev v obci má veľa rôznych variantov, ktoré majú do súčasnosti v pamäti len jej najstaršie obyvateľky," informovala TASR metodička pre folklór LKS v Liptovskom Mikuláši Michaela Košová.



V rámci projektu Sliačanské dievky a ženy vznikla digitálna zbierka fotografií ženského tradičného odevu v Liptovských Sliačoch v dvoch podobách - umelecká fotografia a odborná digitalizácia odevu.



Fotografie sú podľa metodičky vhodné pre odbornú verejnosť – zachytávajú varianty odevov na rôzne príležitosti, detaily úpravy hlavy i výšivky, zdobenia, doplnkov.



"Pre širokú verejnosť sme pripravili výstavu z fotografií v tradičnom prostredí spracovaných starou fotografickou technikou - kyanotypiou," vysvetlila. Dodala, že tým zároveň vytvorili priestor aj pre prednášku o tomto zabudnutom spôsobe spracovania fotografií a tvorivú dielňu pre záujemcov o zoznámenie sa s ňou.



Projekt prepojil jednotlivé generácie a technológie s cieľom zobraziť, zdigitalizovať a zachovať krásu sliačanských ženských krojov do budúcnosti. Do nápadu sa zapojili občania, odborníci z oblasti etnológie a tradičnej kultúry pôsobiaci v regióne Liptov. Autorkami projektu, ktorý podporila Nadácia Poštovej banky, sú etnologička Jana Veselovská, fotografka Simona Lomnická a metodička Michaela Košová.