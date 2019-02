Lenka Filipová dnes oslavuje 65. narodeniny

Po stopách úspešnej mamy kráča dnes aj 25-ročná dcéra Lenny. V roku 2016 vydala album Hearts, za ktorý získala štyri ocenenia Anděl českej akadémie populárnej hudby.

Bratislava 14. februára (TASR) – Speváčka, skladateľka a gitaristka Lenka Filipová oslávi 65. narodeniny. Pražská rodáčka (*14. 2. 1954) pochádza z umeleckej rodiny, mama bola učiteľkou hudobnej výchovy. Prvé akordy na gitare ju naučil strýko Vladimír. Hru na gitare študovala na pražskom konzervatóriu a potom aj v Paríži na medzinárodnej hudobnej akadémii. Mala 16 rokov, keď vystúpila na prvom koncerte v pražskej Viole.



Začínala ako moderátorka v Československom rozhlase. Účinkovala v divadle Semafor, hosťovala v programe Karla Gotta, hrala s orchestrom Karla Vágnera, aj so skupinou Flop Karla Zicha. V roku 1982 vydala prvú LP platňu s názvom Zamilovaná. Od roku 1984 vystupovala s vlastnou skupinou Domino. V roku 1984 vychádza druhá LP platňa s názvom Lenka, na ktorej boli hity Věnování, Ty jsi ten pravý a Prý se tomu říka láska. V roku 1984 vyšla aj exportná verzia jej piesní v angličtine a francúzštine s názvom Quo vadis. V roku 1986 pridala tretiu štúdiovú LP platňu Řeka života s hitmi I to málo zato stálo, Řeka života a Málo mám. V roku 1988 vyšla štvrtá platňa Částečné zatmění srdce s hitmi Částečné zatmění srdce, V šálku čaje na Srí Lanku, Za všechno může čas a Toulavý valčík. Zároveň v roku 1988 získala Grand Prix na gitarovom festivale v Holandských Antilách.



V roku 1990 vydala LP platňu nahrávok klasických skladieb Concertino 1. Tá mala veľký úspech a predaj prevýšil sumu 500.000 nosičov, jej pokračovanie Concertino 2 vyšlo na konci roku 1995. Úspešné 80. roky zhodnotila na prvej kompilácii Lenka Filipová 1982 – 1992. Aj ďalšie vydané albumy mali u poslucháčov úspech, Svět se zbláznil z roku 1997 s hitmi Sluneční vítr a Jenom blázni se radujou, Lidové písničky z roku 1998 aj platňa Za všechno může láska z roku 1999.



Nové milénium začala v roku 2003 vydaním albumu Tisíc spůsobů jak zabít lásku, v novembri 2005 vydala dvojkompiláciu The Best Of Lenka Filipová. Lenka bola predskokankou koncertu Céline Dionovej v Prahe 26. júna 2008. V novembri 2008 vyšlo prvé DVD a koncertný album s názvom DVD a CD Live. V novembri 2010 vyšiel album s klasickou hudbou Concertino a v decembri 2013 koncertný album Concertino Live. V novembri 2014 vydala trojdiskovú kompiláciu Best Of. Z decembra 2018 pochádza nový štúdiový album Oppidum. Novinka ponúka 12 piesní, ktoré oživujú príbehy z keltskej minulosti. S týmto albumom sa predstaví 28. februára na koncerte v Bratislave.



Charizmatická majiteľka hitov Zamilovaná, Věnování, Prý se tomu říká láska, Za všechno může čas, V šálku čaje na Srí Lanku, Toulavý valčík či Možná, vydaných na viac ako dvoch desiatkach albumov sa nemení, je stále milá, usmiata tak ako na obaloch prvých vydaných LP platní. Po stopách úspešnej mamy kráča dnes aj 25-ročná dcéra Lenny. V roku 2016 vydala album Hearts, za ktorý získala štyri ocenenia Anděl českej akadémie populárnej hudby.