Laureát ceny World Press Photo L. Török má v Bratislave prvú výstavu

Výstava potrvá do 30. novembra.

Bratislava 30. októbra (TASR) – Na výstave Poézia/Poetry v Maďarskom inštitúte možno spoznať takmer polstoročnú tvorbu fotografa Lászlóa Töröka. Prvá autorská prezentácia tohto budapeštianskeho rodáka (1948) v Bratislave je v rámci festivalu Mesiac fotografie a potrvá do 30. novembra.



"Za fotografiu Rodina získal v roku 1972 jednu z hlavných cien Zlaté oko v súťaži World Press Photo. No túto unikátnu svetovú cenu si nemohol ísť prevziať, pretože mu v bývalom režime nebolo umožnené vycestovať z krajiny," na pondelkovej (29. 10.) vernisáži výstavy to konštatoval riaditeľ Maďarského inštitútu Imre Molnár.



Okrem tejto ocenenej čiernobielej, na tú dobu odvážnej aktovej fotografie, sú tam ďalšie ženské akty. V umeleckej podobe je aj cyklus Rómovia a ďalšie fotografie.



"Na niektorých pracoval aj dva mesiace, sú na nich zobrazené aj jeho vnútorné myšlienky. László Török je významnou osobnosťou maďarského fotografického a kultúrneho života. Založil galériu Pajta, viedol Prvú tvorivú skupinu, organizoval výstavy, knižné a filmové projekty, letné workshopy. Okrem fotografického cyklu Rómovia, ktorý vznikol v spolupráci s Károlyom Barim, patria medzi jeho kľúčové diela inšpirované literatúrou, kde fotografie nedotvárajú básne a básnikov, ale sú poetické samy osebe. Je laureát Ceny Bélu Balázsa a člen predsedníctva Zväzu maďarských fotografov," prestavil autora historik fotografie Károly Kincses.