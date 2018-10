Laureátom Ceny Imra Weinera-Kráľa 2018 je Milan Kňažko

Bronzová cena od sochára Milana Lukáča je pomenovaná po slovenskom výtvarníkovi, ktorý žil vo Francúzsku.

Bratislava 23. októbra (TASR) – Bývalý politik, divadelný a filmový herec Milan Kňažko je piatou osobnosťou, ktorá získala Cenu Imra Weinera-Kráľa (IWK) za významný rozvoj francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráce. Prestížne ocenenie si laureát prevzal na utorkovom odovzdaní vo Francúzskom inštitúte v Bratislave. Slávnostný večer pod záštitou veľvyslanca Francúzska v SR Christopha Léonziho umocnila z Paríža prítomnosť dcéry Weinera-Kraľa Elise a vystúpenie speváka Petra Lipu so synom hudobníkom Petrom.



"Weiner-Kráľ založil kultúrny dom v Paríži a po vyhostení sa vrátil na Slovensko. Kontakt s Francúzskom nepretrhol a takmer denne písal do Paríža listy dcére Elise. Počas druhej svetovej vojny sa zapojil do odboja. Jeho pokračovateľom v boji za slobodu a ľudské hodnoty je Milan Kňažko, ktorý sa v roku 1989 angažoval za zmeny v spoločnosti. Ako politik sa zaslúžil o program spolupráce medzi našimi krajinami a je nositeľom dobrých vzťahov. Vzdávam úctu tomuto veľkému Slovákovi, priateľovi Francúzska a bojovníkovi za demokraciu," povedal v príhovore Léonzi.



Laureát vyjadril veľké potešenie z udelenej ceny pomenovanej po výtvarníkovi. "Moje výtvarné diela zatiaľ nemajú hodnotu, ale táto cena nie je len o tom. Keď nás v roku 1968 oslobodili armády viacerých vojsk, išiel som oberať hrozno na brigádu do Francúzska. A bola dobrá úroda, tak som tam ostal dva roky. Musel som sa vrátiť pre základnú vojenskú službu. Večer som odchádzal z Paríža s vlasmi po plecia a na druhý deň mi ich ostrihali v levických kasárňach. Viete si predstaviť ten šok, keď som zo slobodnej krajiny prišiel do vojenského prostredia. Ale rok 1968 bol pre mňa v niečom dobrý. Keď sa ma pýtajú, prečo viem tam dobre po francúzsky, odpoviem vďaka Sovietskemu zväzu," v ďakovnom príhovore vtipne konštatoval laureát.



Bronzová cena od sochára Milana Lukáča je pomenovaná po slovenskom výtvarníkovi, ktorý žil vo Francúzsku. Udeľuje ju od roku 2014 občianske združenie Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa a Francúzsky inštitút v Bratislave v spolupráci s Asociáciou teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia na Slovensku.



Milan Kňažko (1945) absolvoval štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1968). Po dvojročnom študijnom pobyte vo Francúzsku bol členom Divadla na Korze (1970), po jeho likvidácii v roku 1971 hral 14 rokov v Divadle Nová scéna, od roku 1985 v Slovenskom národnom divadle. V lete 1989 podpísal občiansky protest proti totalitnému režimu Několik vět a v októbri 1989 vrátil titul Zaslúžilý umelec.



V novembri 1989 patril k protagonistom Nežnej revolúcie a hnutia Verejnosť proti násiliu. Do roku 2002 pôsobil v politike (poradca prezidenta ČSFR Václava Havla, minister medzinárodných vzťahov, minister zahraničných vecí, poslanec NR SR, minister kultúry SR). Bol generálnym riaditeľom televízie JOJ (2003–2007). V divadle, slovenských a českých filmoch aj televíznych inscenáciách stvárnil stovky postáv. Výber z jeho hereckých, politických, spoločenských aj súkromných aktivít možno vidieť na výstave Milan Kňažko: Človek kumštu, ktorá potrvá do 31. októbra.