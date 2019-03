Lenka Filipová predstavila v Bratislave piesne z nového albumu Oppidum

Koncert začala speváčka trojicou piesní z nového albumu. Boli nimi Bonny Portmore, The Star of the County Down a Na cestě.

Bratislava 1. marca (TASR) – Po dlhšom čase sa do Bratislavy vrátila charizmatická speváčka a hudobníčka Lenka Filipová. V tomto meste má stále svojich obdivovateľov z radov starších aj mladších poslucháčov. V novembri 2018 vydala Filipová nový album Oppidium, na ktorom oživila príbehy z keltskej minulosti. Podľa albumu nazvala aj svoje turné Oppidium Tour 2019, ktoré odštartovala v posledný februárový deň v bratislavskom Istropolise.



Koncert začala trojicou piesní z nového albumu. Boli nimi Bonny Portmore, The Star of the County Down a Na cestě. V priebehu večera zazneli aj ďalšie skladby ako Green Sleeves, O Mo Duthaich, Carrickfergus, Oidhche Mhath Leibh, Parting Glass, Tri Martolod a Scarborough Fair. Pieseň Hope and Faith jej venovala americká kolegyňa Janet Robin. Na koncerte sa hrali aj piesne z predchádzajúcich albumov, medzi nimi Dobrý Bůh to ví, Strom či Pondělí ráno. Diváci čakali aj na hity a dočkali sa. Spolu s Lenkou si mohli zaspievať Věnování, Prý se tomu říká láska, Zamilovaná či Mosty, ako spomienku na spoluprácu s Karlom Zichom. Vďačné publikum obdarila speváčka dvoma prídavkami v podobe hitov Za všechno může čas a Ať žije show.



Maniere amerického šoubiznisu prenikajú do Európy a neobchádzajú ani Slovensko. Prakticky každé kultúrne podujatie na Slovensku sa už končí standing ovation, čo v prípade koncertu Lenky Filipovej to bolo úplne zaslúžené.



"Myšlienka nahrať tento album vznikla už pred ôsmimi rokmi. Nevedeli sme sa k tomu dostať, boli iné projekty, takže sa nám to podarilo až v závere minulého roka. Môžu za to aj moji poslucháči, ktorí sa pýtali, kde si môžu vypočuť keltské pesničky, ktoré sme na koncertoch už hrávali," uviedla speváčka.



"Bola som plná očakávania, ako prijmú diváci projekcie, rozprávanie, že je to komornejšie a divadelné. Myslím, že sme to obe strany zvládli. Chýbala mi klasika, ale to by bol koncert trojhodinový. Rozhodli sme sa, že bude ďalší koncert, a ten zase bude zameraný viac na klasiku. Budem sa snažiť podať aspoň taký výkon ako dnes, dúfam, že bol v poriadku. Oppidum je platňa, ktorá je skôr na relax, je to až alternatíva, sme veľmi prekvapení, že bola prijatá ako divákmi, poslucháčmi, tak aj kritikou, čo ma veľmi potešilo. Od kritikov je vyhodnotená ako štvrtá najlepšia platňa za minulý rok, čo sme vôbec nečakali," dodala pre TASR Filipová.



Nový album Oppidum predstaví Lenka Filipová aj na ďalších koncertoch, ten najbližší bude v Košiciach 10. marca. Ďalšími zastávkami budú Brno (17. a 18. 3.), Ostrava (20. 3.) a Praha (25. 3.).



Lenka Filipová (*14.2.1954, Praha) vydala v roku 1982 debutovú LP platňu Zamilovaná. V roku 1984 vychádza druhá LP platňa s názvom Lenka, na ktorej boli hity Věnování, Ty jsi ten pravý a Prý se tomu říka láska. V roku 1986 pridala tretiu Řeka života s hitmi I to málo za to stálo a Málo mám. V roku 1988 vychádza štvrtá platňa Částečné zatmění srdce s hitmi V šálku čaje na Srí Lanku, Za všechno může čas a Toulavý valčík. Jej diskografia zahŕňa 23 štúdiových, klasických, live a kompilačných albumov, pričom v novembri 2014 vydala trojdiskovú kompiláciu Best Of.