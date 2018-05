Lenny, dcéra Lenky Filipovej, prichádza so skladbou a klipom Enemy

Speváčka, ktorá v minulom roku podpísala globálnu zmluvu s nemeckým Universal Music, pieseň nahrávala v bratislavskom Pulp Studio za pomoci mladých hudobných inžinierov z Anglicka.

Bratislava 5. mája (TASR) – Nový počin pesničkárky Lenny je na svete. Úspešná autorka predstavuje prvú skladbu zo svojho druhého pripravovaného albumu. Pieseň s názvom Enemy, ktorá mala 20. apríla premiéru aj na európskom hudobnom trhu, zachytáva pohľad Lenny na dnešný zábavný priemysel. Skladbu sprevádza zatiaľ najvýpravnejší videoklip, ktorý vznikal pod česko-nemecko-litovskou taktovkou.



„Verím, že práve Enemy je typ piesne, za ktorú si každý ľahko dosadí svoj vlastný príbeh. Ja sama vnímam jej význam ako výpoveď o zbytočnom súperení v hudobnej branži, o egu a celkovo o mojom pocite, že je spravidla v 'entertainmente' väčší dopyt po prototype bezchybnej hviezdy než po autentickom človeku,“ vysvetľuje Lenny.



Pieseň Enemy vznikla v tandeme s hudobným producentom Ondřejom Fiedlerom, ktorý stojí za úspešným albumom Hearts vrátane európskeho hitu Hell.o. Speváčka, ktorá v minulom roku podpísala globálnu zmluvu s nemeckým Universal Music, pieseň nahrávala v bratislavskom Pulp Studio za pomoci mladých hudobných inžinierov z Anglicka.







Nakrúcanie videoklipu prebiehalo počas jarných mesiacov v Prahe, pod vedením litovského režiséra Pavla Trebukhina a 68 pictures. Celý štáb vrátane Lenny predviedol doslova veľký výkon, kedy behom mrazivej noci, počas ktorej teploty dosahovali -20 stupňov, nakrúcali vonkajšie scény v pražských uliciach. Okrem klimatických podmienok sa Lenny statočne popasovala aj so svojou prvou hereckou dvojúlohou.



„Začínam si myslieť, že mám šťastie na nakrúcanie v extrémnych podmienkach,“ spomína s úsmevom Lenny a dodáva: „Finálne scény klipu sa nakrúcali vonku v najväčších februárových mrazoch. Na druhej strane mám šťastnú ruku na výber tímu okolo seba. Je to prvýkrát, čo som nakrúcala s kombinovaným tímom Česko - Litva - Nemecko a všetci boli výborní za všetkých okolností.“







Spolu s novým singlom ohlásila Lenny štyri samostatné české koncerty. Prvý odohrá v Hradci Králové (24.11.), potom v Ostrave (27.11.), Brne (28.11.) a napokon sa premiérovo predstaví aj v pražskom Forume Karlín (1.12.).



TASR informovala Ľuba Svatá z vydavateľstva Universal Music.