Leščeňa: Národy v Európe má spájať pamäť na obete II. svetovej vojny

Slováci v bieloruskom partizánskom hnutí v rokoch 1941-1944.



Historik Bystrický: Je nespravodlivé zabúdať na to, že Slováci bojovali v zahraničnom odboji

"Vojenský historický archív je potešený a s vďakou prijme všetky archívne dokumenty, ktoré sa viažu k osudom slovenských vojakov v období 2. svetovej vojny a tak ako toto CD budú uložené v našom archíve. Druhá svetová vojna predstavuje najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva a preto by dnešná generácia nemala zabúdať na to, čo všetko si museli ľudia počas vojny vytrpieť," povedal Riaditeľ Vojenského historického archívu (VHA ) Peter Kralčák v reakcii na zoznam mien Slovákov, ktorí sa zúčastnili partizánskeho odboja na území Bielorusku počas druhej svetovej vojny. Peter Kralčák CD s 300 menami slovenských partizánov prevzal z rúk riaditeľa Národného archívu Bieloruskej republiky Andreja Demiaňuka v rámci konferencie a pred vernisážou výstavy „Slováci v partizánskom hnutí na území Bieloruska:1941-1944“. Vernisáž sa konala 10.apríla a výstava trvala do 30.apríla tohto roku v Univerzitnej knižnici v Bratislave.



Riaditeľ VHA ďalej konštatoval: "Je našou snahou komplexne a pravdivo spracovať osudy slovenských vojakov na bojiskách druhej svetovej vojny a preto aj tento zoznam bude jedným z dôležitých prameňov na objasnenie bielych miest našej histórie." Presný termín spracovania nového archívneho materiálu VHA oznámi po dokončení prác na ňom, uviedol pre Teraz.sk.



Historik Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu (VHÚ) konštatoval, že o účastí slovenských partizánov v Bielorusku v danom období nevie nielen širšia, ale „dokonca ani užšia verejnosť a časť historikov, čo má svoje objektívne príčiny“. Podľa historika „je nespravodlivé zabúdať na to, že Slováci bojovali v zahraničnom odboji, nielen v Prvom československom armádnom zbore, ale napríklad aj na území Francúzska: veď vyše 40 percent československej divízie vo Francúzsku tvorili Slováci. To je neuveriteľne vysoké číslo z 11.000 ak si uvedomíme, koľko obyvateľov v tom čase Slovensko malo. Podobne môžeme hovoriť o Slovákoch, ktorí bojovali na Strednom Východe, pri Tobruku samom. Je trošku zarážajúce, že nás akosi nemrzí, že v českej tlači alebo médiách sa objaví Česi v Tobruku. Boli tam ľudia z Československa, teda medzi nimi aj Slováci. To isté sa týka aj Veľkej Británie. Trošku tá naša história odboja ako celku nielen zahraničného ale aj domáceho sa z histórie ale najmä z povedomia stráca,“ konštatoval.



Riaditeľ Sekcie pre archívy a kancelárske práce Ministerstva spravodlivosti Bieloruskej republiky Viktor Kuraš v prejave na konferencii pripomenul, že počas Veľkej vlasteneckej vojny bolo nacistami zničených 9.200 obcí z toho 5.295 aj s ich obyvateľmi. Počas vojny na území Bieloruska operovalo 1255 partizánskych oddielov, 213 brigád a v nich približne 374.000 partizánov z vyše 70 národov a národností. Medzi nimi aj Slováci.



Riaditeľ Štátneho archívu Bieloruskej republiky Andrej Demiaňuk v príspevku na konferencii spomenul aj niektoré konkrétne mená slovenských partizánov, okrem kpt. Jána Nálepku napríklad aj Antona Pogla, Jána Capáka, Pavla Macka, Jána Genžela, Vojtecha Šataru, Sama Falťana, Michala Rjabika, Gustáva Ďurčeka a niektorých ďalších.



Jeden z panelov na výstave: Slováci v partizánskom hnutí na území Bieloruska:1941-1944Výstava sa konala 10.-30.apríla 2019 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Foto: Archív I. Calpáša

Bratislava 3.júla (Teraz.sk) – Bielorusko je jedinou krajinou v postsovietskom priestore, ktorá svoju nezávislosť nespája s rozpadom Sovietskeho zväzu (ZSSR), ale s oslobodením krajiny a mesta Minsk spod nemeckých nacistických okupantov. V Bielorusku pripadá štátny sviatok na 3. júl, na deň oslobodenia Minska, a nazýva sa Deň nezávislosti. V rozhovore pre Teraz.sk to povedal splnomocnený a mimoriadny veľvyslanec Bieloruskej republiky na Slovensku Igor Alexandrovič Leščeňa.Minsk bol oslobodený 3. Júla 1944 v rámci jednej z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny – operácie Bagration. Za obdobie jej trvania - 22.júna – 29.augusta 1944 – nacistické vojská utrpeli ťažké straty a najväčšie zoskupenie nemeckých vojsk, skupina Stred, fakticky prestalo existovať.V Bielorusku je 3. júl štátnym a najväčším sviatkom krajiny a nesie názov: Deň oslobodenia Minska. Od roku 1996 sa sviatok nazýva aj Deň nezávislosti. Tradične, jedným z najvýznamnejších podujatí je vojenská prehliadka, ďalej koncerty a kultúrny program.konštatoval veľvyslanec Leščeňa.POUŽITÉ ZDROJE:www.belta.by/infographica/view/medal-75-let-osvobozhdenija-belarusi-ot-nemetsko-fashistskih-zahvatchikov-15898/www.belarus.by/ru/travel/military-history-tourism/memorials-great-patriotic-warwww.belarus.by/ru/about-belarus/national-holidayshttp://calendar.by/day.php?date=03-07-2019www.tvr.by/trend/3-iyulya-den-nezavisimosti-respubliki-belarus/http://www.teraz.sk/magazin/pred-75-rokmi-sa-zacala-operacia-bagra/402916-clanok.htmlhttp://letopis.belta.by/http://letopis.belta.by/13