Liam Gallagher vyzval svojho brata, aby obnovili Oasis

Manchester 20. júla (TASR) - Spevák bývalej britskej rockovej skupiny Oasis Liam Gallagher vyzval svojho brata Noela, ktorý je spoluzakladateľom tejto formácie, aby obnovili jej činnosť. Liam symbolicky podal olivovú ratolesť Noelovi vo štvrtkovom tvíte, keď uviedol, že by mali ukončiť vzájomné spory. Informovala o tom v piatok spravodajská stanica Sky News.



Skupina sa pre turbulentný vzťah bratskej dvojice rozpadla v roku 2009. Oasis patril medzi najvýraznejšie hudobné zjavy na britskej hudobnej scéne v 90. rokoch i v nasledujúcom desaťročí. Do histórie sa zapísala mnohými hitmi ako "Wonderwall", "Live Forever" či "Whatever", ako aj masívnymi vystúpeniami.



Napriek osobným invektívam Gallagherovcov v tlači sa v ostatných rokoch objavili náznaky možného obnovenia činnosti skupiny; prispel k tomu najmä dokumentárny film "Supersonic" z roku 2016, ktorý mapuje Oasis v časoch najväčšej slávy.



Liam v januári pre hudobný magazín Q vyhlásil, že Noel sa "zúfalo" snaží obnoviť Oasis, ale blokuje to jeho manželka Sara MacDonaldová. Liam na februárovom odovzdávaní cien NME Awards označil svojho brata za "klauna", s ktorým sa nerozpráva. "Je príliš zamestnaný písaním kozmického popu," povedal.



Liam po rozpade Oasis založil vlastnú skupinu Beady Eye, s ktorou vydal dva albumy. Jeho debutový sólový album vyšiel vlani na jeseň. Noel sa realizoval s formáciou Noel Gallagher's High Flying Birds, ktorá má na konte tri albumy. Ako sólový interpret vydal dosiaľ jedinú koncertnú charitatívnu platňu.