Literárna súťaž Mladá slovenská poviedka oslovila takmer 80 autorov

Dolný Kubín 22. októbra (TASR) – Celoštátna literárna súťaž Mladá slovenská poviedka 2018, ktorá v uplynulých dňoch zapísala svoj 15. ročník, oslovila celkom 78 autorov. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a jeho súčasťou bola aj prezentácia novovydaného zborníka ocenených prác. TASR informoval riaditeľ Oravského kultúrneho strediska (OKS), ktoré bolo vyhlasovateľom súťaže, Miroslav Žabenský.



Víťazstvo v najmladšej kategórii žiakov 6. až 9. ročníka základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií získala Mariana Ibrahimi za poviedku Cesta ku šťastiu. V kategórii stredoškolákov a študentov kvinty až oktávy osemročných gymnázií zvíťazila Denisa Lutovská s poviedkou V ten večer som mala fialové krídla. Medzi dospelými autormi do 30 rokov porotu najviac zaujal Tomáš Kičina s poviedkou Zostal som stáť.



„Veľa z textov bolo už literárne vyzretých a podľa vyjadrenia poroty v nich autori zručne narábali so slovom a výrazovými i štylistickými prostriedkami. Často literárne prvotiny si opäť našli svojho adresáta a súťaž tak i pevné miesto medzi ostatnými celoštátnymi literárnymi aktivitami," uviedol riaditeľ OKS.



Dodal, že pomôcť naplniť poslanie súťaže, ktorým je verejne prezentovať i tvorivo konfrontovať tvorbu mladých literárnych talentov či zvýšiť záujem o pôvodnú slovenskú literatúru, má aj novovydaný zborník ocenených prác. „Ako vyhlasovateľov súťaže nás teší, že mladí autori sa prostredníctvom svojich textov do súťaže pravidelne vracajú a literárne tak vyzrievajú," uzavrel.