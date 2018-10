Literárne diela Jána Lenča boli preložené do mnohých cudzích jazykov

Ján Lenčo sa narodil 23. októbra 1933 v Žiline. Vyštudoval slovenský jazyk a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

Žilina/Bratislava 23. októbra (TASR) - Prozaikovi a literárnemu kritikovi Jánovi Lenčovi svet a realita slúžili ako zásobáreň literárnych námetov. Jeho knihy boli preložené do mnohých cudzích jazykov, vrátane japončiny a gréčtiny. V utorok 23. októbra si pripomenieme jeho nedožité 85. narodeniny.



Pôsobil ako redaktor vydavateľstva Slovenský spisovateľ v Bratislave, stredoškolský profesor, redaktor denníka Pravda, vedúci kina, pracovník Slovenskej knihy, či ako funkcionár Spolku slovenských spisovateľov, kultúrny organizátor a dopisovateľ.



Do literárneho života vstúpil ako vysokoškolák publikovaním literárnych kritík a recenzií ako aj krátkych próz. Debutoval zbierkou takýchto próz s názvom Cesta na morské dno (1966), v ktorých na malej ploche a v miniatúrnom príbehu nastoľoval závažné otázky ľudskej existencie, zmyslu života človeka a motívov jeho konania. Otázky neľudskosti a vedomého útlaku sú témami knihy kratších próz s autobiografickým podtextom Nepokoj v minútach (1968), knihy dvoch noviel Ďaleká a blízka (1968) i poviedkovej knihy Pomsta zo záhrobia (1971), v ktorej prvý raz uplatnil prvky žánru sci-fi.



V oblasti tvorby literatúry pre deti a mládež písal Ján Lenčo najmä pre deti vyšších vekových kategórií. Sú to historické romány Čarodejník z Atén a Zlaté rúno. Prerozprával dva výbery z ľudových rozprávok z tvorby viacerých európskych a ázijských národov - Mesačná krajina a iné rozprávky z blízkych a ďalekých krajín (1976) a Čarovný kameň s podtitulom Rozprávky z Tibetu (1976). Osemdesiat mikropoviedok s moralistickým obsahom s názvom Zmluva s diablom (2003) vyšlo vo Vydavateľstve Knižné centrum. Dielo Jána Lenču - Odyseus, bronz a krv (2009) je bez pochýb jedným z najvýznamnejších historických románov v slovenskej literatúre. Spisovateľ patril medzi výrazných autorov beletrie o starovekom Egypte v slovenčine. Z tohto tvorivého obdobia pochádza aj príbeh prostej egyptskej ženy v novele Egypťanka Nitokris (1990).



Kniha Zástup z rodu hrdých bola autorovým darčekom k dvadsiatemu výročiu politického prevratu roku 1989 vyšla vo Vydavateľstve Knižné centrum v roku 2009.



Pamätnú medailu Spolku slovenských spisovateľov dostal Ján Lenčo pri príležitosti svojich 70. narodenín v roku 2003.



Pozoruhodný autor vydal vyše 20 kníh - románov a poviedkových súborov, ktoré vyšli vo vysokých nákladoch.



Ján Lenčo zomrel 1. novembra 2012 v rodnej Žiline vo veku 79 rokov.