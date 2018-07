Irving Stone písal najmä biografické romány historických osobností

Popularita jeho tvorby spočívala v špecifickom spôsobe písania, v ktorom umelecký štýl je nadradený množstvu faktov a preto má čitateľ pocit, že sa dozvedá nové informácie nenásilným spôsobom.

San Francisco/Bratislava 14. júla (TASR) – Americký prozaik Irving Stone sa preslávil predovšetkým ako autor biografických románov historických osobností. Od jeho narodenia uplynie v sobotu 14. júla 115 rokov.



Popularita literárnej tvorby Irvinga Stonea spočívala v špecifickom spôsobe písania, v ktorom umelecký štýl je nadradený množstvu faktov a preto má čitateľ pocit, že sa dozvedá nové informácie nenásilným spôsobom.



Irving Stone, vlastným menom Irving Tennenbaum, sa narodil 14. júla 1903 v San Franciscu v americkom štáte Kalifornia.



Vášeň pre čítanie aj vlastnú literárnu tvorbu sa u neho prejavili už v ranom veku. Najprv skúšal písať detektívne príbehy pre rôzne časopisy a je aj autorom niekoľkých divadelných hier. Mladý Stone nepodceňoval vzdelanie, vnímal ho ako jedinú cestu k úspechu v živote. Napriek tomu, že získal niekoľko akademických titulov, vždy tvrdil, že najviac mu v živote pomohlo samoštúdium.



Po absolvovaní bakalárskeho štúdia v roku 1923 na Kalifornskej univerzite v Berkeley (University of California, Berkeley) a magisterského štúdia v roku 1924 na Univerzite v Južnej Kalifornii (University of Southern California), písal hry a detektívne príbehy.



Úspech a popularitu si americký spisovateľ získal až vo veku tridsať rokov. Jeho prvý biografický román o živote priekopníka moderného maliarstva Vincentovi van Goghovi s názvom Lust for Life (Smäd po živote, 1934) vzbudil senzáciu. Irving Stone našiel cestu, ktorou sa chcel uberať a stal sa autorom beletrizovaných životopisov slávnych ľudí. Na stránkach ďalšieho Stoneovho diela Sailor on Horseback (Námorník na koni, 1938) ožil slávny americký spisovateľ Jack London. Nasledovali nemenej úspešné romány Clarence Darrow For the Defense (Advokát Darrow obhajuje, 1941), Immortal Wife (Nesmrteľná žena, 1944), alebo The Passionate Journey (Vášnivá cesta, 1949). Život geniálneho talianskeho sochára, maliara a architekta Michelangela Buonarroti priblížil Stone v diele The Agony and the Ecstasy (Agónia a extáza, 1961). Autor pútavo vykreslil Michelangelov osud na pozadí životných osudov velikánov renesancie spolu s jej revolučným nábojom. "Irving Stone sa skutočnej Michelangelovej duši priblížil viac než akýkoľvek iný spisovateľ", vyjadril sa o románe Bernard Berenson, ktorý pomáhal s jeho prípravou. K ďalším vynikajúcim dielam amerického prozaika patrí The Greek Treasure (Grécky poklad, 1975) venovaný objaviteľovi legendárnej Tróje Schliemannovi, alebo The Passions of the Mind (Vášne mysli, 1971) podľa života Sigmunda Freuda.



Svojim literárnym a zároveň skutočným postavám sa spisovateľ snažil vždy dostať pod kožu. Dôkladne rozoberal ich často zložitú osobnosť, keď sa o ich normálnosti dalo hovoriť len s ťažkosťami.



Najúspešnejšie diela Irvinga Stonea boli sfilmované. V roku 1953 to bolo jeho dielo The President's Lady (Prezidentova dáma) s Charltonom Hestonom v úlohe Andrewa Jacksona a Susan Haywardovou ako Rachel Donelson Jacksonovou. V roku 1956 sa na plátnach kín premietala filmová verzia románu Lust for Life (Smäd po živote) v hlavnej úlohe s Kirkom Douglasom ako Vincentom Van Goghom. Filmová adaptácia Stoneovho románu The Agony and the Ecstasy (Agónia a extáza) u nás známa pod názvom V službách pápeža (1965), dosiahla mimoriadny úspech u divákov aj kritiky. Hlavnú úlohu Michelangela si v historickej dráme zahral americký herec Charlton Heston, pápeža Júliusa II. stvárnil Rex Harrison.



Zakladateľ niekoľkých literárnych inštitúcií a spolkov (okrem iného Akadémiu amerických básnikov - Academy of American Poets) bol držiteľom mnohých literárnych cien i čestných doktorátov.



Úspešný prozaik židovského pôvodu Irving Stone zomrel 26. augusta 1989 v Los Angeles v americkej Kalifornii.



Za vyše 60 plodných rokov zanechal výraznú stopu na literárnej scéne i vďaka prekladom jeho diel do najmenej 40 svetových jazykov.