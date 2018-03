Nórsky dramatik Henrik Johan Ibsen ovplyvnil vývoj moderného divadla

Ibsen sa považuje za zakladateľa realistickej drámy a jedného z najvýznamnejších a najhranejších dramatikov sveta.

Oslo/Bratislava 20. marca (TASR) -



Henrik Johan Ibsen sa narodil 20. marca 1828 v malom prístavnom meste Skien v Nórsku. Vyrastal v ubíjajúcom prostredí skrachovanej obchodníckej rodiny, odkiaľ unikol už ako 15-ročný do učenia v lekárni vo vzdialenom mestečku Grimstad. S úmyslom navštevovať univerzitu odišiel žiť do Kristianie (dnešné Oslo) a skúšal písať hry. Vo veku 20 rokov vydal svoju prvú hru s názvom Catilina (1848) pod pseudonymom Brynjolf Bjarme. Hru však v divadle neuviedli. Prvá jeho uvedená hra sa nazývala Pohrebná mohyla (1850), avšak kritiku veľmi nezaujala.



V rokoch 1851 až 1857 pôsobil v divadle v Bergene, na západe Nórska. Tu bol zapojený do tvorby divadelných inscenácií ako riaditeľ, producent a režisér divadla. Od roku 1858 bol umeleckým riaditeľom Národného divadla v Kristianie. Tu sa oženil so Suzannah Thoresenovou a narodilo sa im ich jediné dieťa, Sigurd. Znechutený z chudoby a po krachu divadla odišiel v roku 1864 do cudziny, žil v Taliansku. V roku 1868 sa Ibsen presťahoval z Talianska do nemeckých Drážďan. Do vlasti sa vrátil až v roku 1892 už ako známy autor divadelných hier. Finančný úspech mu priniesla v roku 1865 dráma Brand. O dva roky vydal rozprávkovo ladenú dramatickú báseň Peer Gynt, ktorá je vážnou filozofickou hrou o hľadaní zmyslu života a životných hodnôt. V nej sa prelína sen so skutočnosťou. Hra s romantickou hudbou Edvarda Griega patrí medzi najobľúbenejšie Ibsenove diela. Z nasledujúceho Ibsenovho tvorivého obdobia v Drážďanoch pochádza napríklad dráma Cisár a Galilejčan (1873). V nemeckom Mníchove, kam odišiel v roku 1879 napísal drámu Dom bábik (1879), známu aj pod názvom Nora, ktorá je kritikou tradičných úloh v manželstve. Ďalšie jeho hry ako je Divoká kačka (1884) a Rosmersholm (1886) sa pomaly odkláňajú od realizmu k symbolizmu.



Dramatik Henrik Johan Ibsen zomrel 23. mája 1906 v Kristianii na následky mozgovej mŕtvice vo veku 78 rokov.



Nórsko udeľuje od roku 2008 Ibsenovu cenu za novátorské projekty v oblasti divadla a múzických umení. Jej prvým držiteľom sa stal britský divadelný a filmový režisér Peter Brook.



Jednoduchou, ale mimoriadne pôsobivou inscenáciou Peer Gynta vyvrcholil v októbri 2006 pod egyptskými pyramídami seriál medzinárodných podujatí pri príležitosti 100. výročia Ibsenovho úmrtia. V rámci Ibsenovho roku 2006, na ktorého organizácii sa spolupodieľala aj dramatikova pravnučka Nora, uviedli jeho diela v 78 krajinách planéty.



Činohra Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave pripravila v dňoch 3. a 4. februára premiéru hry svetoznámeho nórskeho autora Henrika Ibsena Hedda Gablerová (1890). Po Nore je najznámejšou Ibsenovou hrou. Je o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení, ktoré môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji tragédie, sebazničenia a šialenstva. Ak už nedokáže mať pevne v rukách vlastný život, môže mať v rukách aspoň život toho druhého a zanechať v ňom nezmazateľnú stopu.