Lorda Nortona hrá Kostelný, sluhu Vajda, ale malo to byť naopak

Ľuboš Kostelný priznal, že do projektu, ktorý mal znovuzrodiť legendárnu dvojicu a ich vtipné príbehy, ktoré úspešne zabávali Slovensko pred dvadsiatimi rokmi, vstupoval s obavami.

Bratislava 23. júna (TASR) - Bratislavské Štúdio L+S uviedlo tento týždeň (19.6.) premiéru predstavenia Lord Norton a sluha James. Na scénu sa tak vrátil čierny humor a legendárne postavičky z pera Jána Snopka, ktoré v 90. rokoch stvárnili Stano Dančiak a Marián Zednikovič. V novom obsadení inscenácie, ktorá vznikla v produkcii umeleckej agentúry LECA production, hrá rozmaznaného Lorda Nortona Ľuboš Kostelný a verného sluhu Jozef Vajda.



Vajda sa netají tým, že sú mu texty Jána Snopka blízke. "Jána mám veľmi rád, poznám sa s ním roky rokúce, dokonca s ním teraz chodím na jeho vystúpenia po Slovensku, ktoré si sám moderuje a volá si tam hostí. Tam aj vznikla myšlienka, že by sa toto predstavenie vrátilo do života," povedal pre TASR k inscenácii, ktorú členovia Činohry SND naštudovali pod vedením režiséra Michala Vajdičku. Práve on prišiel s nápadom, že Kostelný si zahrá Nortona a Vajda sluhu Jamesa, pretože pôvodne to malo byť naopak. "Bol som nadšený, keď mi režisér povedal, že by to chcel naopak. Vtedy ma osvietilo, že je to veľmi zaujímavé, lebo rozmaznaný mladý pán, ktorý šľape po chrbte starému sluhovi... Videl som v tom nielen rozmer humoru, ale aj ľudský, že sa do toho dá dostať aj iná poloha, že to nebude len o vtipe, ale aj súcite," prezradil herec.



Ľuboš Kostelný priznal, že do projektu, ktorý mal znovuzrodiť legendárnu dvojicu a ich vtipné príbehy, ktoré úspešne zabávali Slovensko pred dvadsiatimi rokmi, vstupoval s obavami. "Človek má vždy obavu, keď ide do niečoho, čo bolo dobré, lebo sa nevyhne porovnávaniu. Jediný spôsob ako sa toho ujať, je ponúknuť na to trošku iný pohľad, o to nám išlo. Uvidíme, či to vyzreje," poznamenal k predstaveniu, ktoré hercom ponúka veľký priestor na improvizáciu a má sa vyvíjať v reprízach. "Nie je vôbec jednoduché robiť humor. Na to, aby ste ho robili, musíte nepochybovať sám o sebe, že ho dokážete robiť. Mne sa ešte tie pochybnosti sem-tam objavia, dokážem si to overiť a nájsť tie istoty jedine z interakcie s divákom, ktorá príde výlučne s reprízami," podčiarkol.



Siahnutie po látke, ktorú výnimočne a zapamätateľne spracovali S. Dančiak a M. Zednikovič, považoval režisér za odvážne. Po prečítaní scenára sa však predsa rozhodol inscenovať nový text Jána Snopka. "Nie je jednoduché robiť remake niečoho, čo bolo úspešné, vždy ideme do rizika porovnávania. Všetci to majú hlboko v sebe zakódované, ako to fungovalo, na ktorých vtipoch sa smiali. Keď chceme spraviť remake, musíme to posunúť vlastným pohľadom, a to je vždy otázne, či to bude lepší alebo rovnako kvalitný pohľad a tá idea, ako bola predtým," vysvetlil Vajdička.



Legendárnu komédiu Lord Norton a sluha James, o ktorej resuscitáciu sa postaral aj hudobný skladateľ, dirigent a spoluproducent Rudolf Geri, nebude uvádzať len domovská scéna. Predstavenie bude zo Štúdia L+S putovať za divákmi po celom Slovensku.