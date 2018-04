Lotyšský fotograf Balčus prezentuje v Bratislave Park víťazstva v Rige

Podľa kurátora Branislava Štěpáneka Park víťazstva stelesňuje historickú traumu malého pobaltského národa.

Bratislava 4. apríla (TASR) – Na prvej slovenskej výstave prezentuje v bratislavskom Stredoeurópskom dome fotografie (SEDF) lotyšský fotograf Arnis Balčus projekt Park víťazstva.



"Tento pamätník je vnímaný ako kontroverzné miesto, ako symbol lotyšského oslobodenia a nezávislosti, no po druhej svetovej vojne bol premenovaný na pamiatku sovietskeho víťazstva nad nacistickým Nemeckom. Dnes park s pomníkom víťazstva zosobňuje ruský šovinizmus a nadradenosť, ktoré možno vnímať v rôznych rovinách. Trauma domácich nevymizla ani po desaťročiach od znovunadobudnutia samostatnosti, zahrňuje nielen mocensko-politický aspekt, ale i kultúrne či sociálne vzťahy medzi domácou komunitou a ruskou menšinou. Pomník víťazstva v centre hlavného mesta Riga je paralela s našim Slavínom a bol to pre autora zážitok, keď sa zúčastnil na slávnosti 73. výročia oslobodenia Bratislavy. Výstavu preto symbolicky otvárame 4. apríla, v deň oslobodenia Bratislavy," na jej stredajšej vernisáži konštatoval kurátor Branislav Štěpánek.



Podľa neho Park víťazstva stelesňuje historickú traumu malého pobaltského národa. Bol vytvorený na oslavu lotyšskej nezávislosti, no po druhej svetovej vojne premenený na pamiatku sovietskeho víťazstva nad nacistickým Nemeckom. Premeny tohto miesta sú podobné tragickým dejinám Lotyšska a iných východoeurópskych krajín. Vo svojej tvorbe však autor až tak neodkazuje na historické fakty, miesto skôr využíva ako kontext vlastnej umeleckej improvizácie, ktorá je v mnohom abstraktná a mnohoznačná.



"Projekt nie je historickou, ale osobnou reakciou k histórii. Je to môj pohľad, ktorý súvisí s oslobodením," konštatoval prítomný zahraničný autor.



Arnis Balčus má bakalársky titul z komunikačných štúdií na Lotyšskej univerzite a magisterský titul zo štúdia fotografie na Univerzite vo Westminstery. Vo väčšine svojich prác skúma lotyšskú identitu, historické tabu a sociálno-politické agendy. Viackrát prezentoval tvorbu na medzinárodných výstavách. V roku 2016 bol projekt Park víťazstva publikovaný vo fotografickej knihe berlínskeho vydavateľstva BraveBooks, ktorá je k dispozícii v SEDF. Fotograf je šéfredaktorom časopisu FK Magazine a riaditeľom Mesiaca fotografie v Rige.



Výstava potrvá do 6. mája.