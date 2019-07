Lucie Bílá nahráva v Bratislave nový album, prvou je skladba Protože

Videoklip vytvorila Lucie Bílá spolu so svojím fotografom a kameramanom Lukášom Fronkom ako darček zo spoločných fotiek z Instagramového profilu.

Bratislava 10. júla (TASR) – Speváčka Lucie Bílá nahráva v týchto dňoch v Bratislave nový štúdiový album. Prvou predzvesťou jesennej novinky je pesnička Protože, ktorú venovala k narodeninám svojmu partnerovi Radkovi Filipi. Uvoľnená letná singlová novinka je osobnou a autentickou výpoveďou, v ktorej Lucie s nadhľadom a vtipom komentuje svoj súčasný súkromný život. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.







Videoklip vytvorila Lucie Bílá spolu so svojím fotografom a kameramanom Lukášom Fronkom ako darček zo spoločných fotiek z Instagramového profilu. Videoklip si ihneď po zverejnení získal veľkú obľubu, už po pár dňoch získal viac ako 200.000 vzhliadnutí. Na Instagrame autorky má ukážka z klipu vyše 40.000 lajkov. „Pripravovaný nový album má pre mňa zvláštne kúzlo, je totiž o mne. Rozpráva, o čom snívam, čo mi robí radosť, a čo ma naopak vytáča ‚do vývrtky‘. Príkladom toho, že ho pre mňa vytvorili priatelia, ktorí ma poznajú, je prvý singel Protože, ktorý napísal Marek Ztracený. Za pesničkou sa skrývajú naše hodinové rozhovory a more SMS správ a výsledok je skvelý. K slovám už len stačilo pridať pár momentiek, ktoré mapujú môj príbeh, a darček bol na svete,“ vysvetľuje vznik piesne a klipu samotná speváčka.



Nový štúdiový album nahráva 20-násobná česká slávica v bratislavskom štúdiu Little Beat. Jeho producentom je Martin Maxo Šrámek, ktorý stojí aj za predchádzajúcim, platinou oceneným albumom Hana (2016). Jeho vydanie je plánované na jeseň. Na 10. decembra pripravuje držiteľka mnohých ocenení špeciálny vianočný galakoncert v pražskej O2 aréne. Chýbať nebude kapela Petra Maláska, Bílý zbor, symfonický orchester, 3D hologramy a prvýkrát naživo zaznejú piesne z nového albumu.