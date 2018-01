Lúčnica oslavuje 70 rokov krásy a mladosti

V umeleckom súbore sa za 70 rokov vystriedalo takmer dva a pol tisíc členov.

Bratislava 24. januára (TASR) - Rok 2018 je právom nazývaný rokom jubilejným. Je rokom osláv 25. výročia samostatného Slovenska, 100. jubileom vzniku Československej republiky aj ďalších významných udalostí. Pre jedno veľké spoločenstvo, spojené unikátnym kultúrnym menovateľom, je však rok 2018 viac ako mimoriadnym. Svoje 70. narodeniny počas neho totiž oslavuje umelecký súbor Lúčnica.



Bola to dlhá, náročná, ale nádherná cesta. Viedla od amatérskych vystúpení na povojnových krojovaných plesoch v bratislavskej Redute, cez prvé verejné predstavenia v Prahe na Slovanskej poľnohospodárskej výstave v máji 1948, Trať mládeže a prvé zahraničné zájazdy v roku 1949, až po súčasné obrovské úspechy na domácich i svetových pódiách najväčších divadiel a operných scén.



V Lúčnici sa za 70 rokov vystriedalo takmer dva a pol tisíc členov. Títo všetci sa zaslúžili o vytvorenie fenoménu, aký nemá obdobu v histórii našej kultúry. Svojou profesionálnou kvalitou a nasadením dokázali lúčničiari prezentovať slovenský originálny folklór v štylizovanej javiskovej podobe vo vyše 60 štátoch celého sveta, kde ich umelecké výkony videli a počuli milióny nadšených divákov. Lúčnica sa tým zároveň stala aj jedným z najvýznamnejších kultúrnych veľvyslancov svojej krajiny a dnes je vo svojom odbore zaraďovaná publikom, kritikmi i medzinárodnými agentúrami medzi najlepšie súbory svojho žánru vo svete. Nesúc odkaz o nevyhnutnosti zachovávania slovenskej tradičnej originálnej kultúry však Lúčnica pokračuje ďalej. S novými nápadmi, víziami i formou stvárňovania svojich programov.



„Pri príležitosti 70. výročia pripravil umelecký súbor Lúčnica sériu slávnostných vystúpení, na ktorých uvedie program Štefan Nosáľ 90. Ide o jedinečné a technicky výpravné predstavenie s veľkoplošnou projekciou unikátnych archívnych materiálov, s vyše stovkou účinkujúcich a špeciálnymi hosťami. Program vzdáva hold všetkým lúčničiarom, no najmä človeku a umelcovi, ktorý stál na jej čele nepretržite od roku 1949 do roku 2017 ako jej umelecký vedúci a hlavný choreograf. A je to zároveň aj hold vzdaný umeniu, postavenému na základoch slovenskej ľudovej kultúry. Umeniu na jednej strane pokornému, ktoré s úctou pristupuje k národným tradíciám a nestráca nič zo svojej autenticity, ale na druhej strane umeniu vysoko profesionálnemu a náročnému na interpretáciu,“ uviedol pre médiá Marián Turner, generálny riaditeľ Lúčnice.



Jubilejné predstavenia sa uskutočnia v dňoch 7., 9., 10. a 11. februára v bratislavskej Inchebe.



