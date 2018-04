M. Landl: Prokurátor v korupčnej kauze ´kráľa Oravy´ bol hrdina

Príbeh z minulosti vráti divákov ku korupčnej kauze z obdobia normalizácie, do ktorej boli zapojení vysokí funkcionári komunistickej strany. Ústredný hrdina predstavuje akúsi vzorku Slováka.

Bratislava 13. apríla (TASR) - Bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90 odpremiérovalo vo štvrtok (12. 4.) nový titul Náš človek. Autorské divadlo Mira Dacha a Jána Luterána divákom pripomenulo doteraz najväčšiu kauzu politickej korupcie v histórii bývalého Československa, ktorej hlavným aktérom bol vtedajší "kráľ Oravy". "Základným inšpiračným zdrojom pre túto inscenáciu bol Zborník korupcie, ktorý vydala Slovenská akadémia vied a ktorý čítal kolega, spoluautor a režisér inscenácie Ján Luterán," priznal pre TASR inšpiračný prameň autor textu Miro Dacho.



Ku knihe, ktorá mapuje vývoj korupcie a rodinkárstva na Slovensku od čias feudalizmu až po súčasnosť, ďalej poznamenal. "Nám sa zdalo, že práve obdobie normalizácie je kolískou toho, čo zažívame a s čím zápasíme ešte aj dnes. V tom období sa to rodilo, zvykali sme si na to a vtedy sme to do istej miery prijali aj za svoje. Tie následky pretrvávajú, ešte sa len začíname prebúdzať z toho, že asi to nie je celkom štandardné, čo sme za štandardné považovali," vysvetlil Dacho, ktorý spolu s režisérom Luteránom stvorili dielo s dokumentárnymi prvkami podľa skutočných udalostí. Ich náročný text je kolážou dobových materiálov i autorského vkladu. Cez model sveta "nášho človeka" hovoria aj o tom, ako asi korupcia funguje dnes, len v iných číslach a súvislostiach.



Príbeh z minulosti vráti divákov ku korupčnej kauze z obdobia normalizácie, do ktorej boli zapojení vysokí funkcionári komunistickej strany. Ústredný hrdina predstavuje akúsi vzorku Slováka. Duchom malého človeka, ktorý chce bez práce a námahy stúpať na spoločenskom rebríčku. Vždy si všetko dokáže zabezpečiť vďaka známostiam a skorumpovanosti, a to bez najmenších morálnych dilem. Kupuje si ľudí za nábytok, honosné poľovačky, obrazy národných umelcov, televízor či drahý alkohol. "Konkretizácii sme sa chceli vyhnúť, preto v inscenácii nezaznievajú celé mená, malo by ísť o príbeh univerzálneho človeka tej doby, inšpirácií bolo viacero, ale je pravdou, že tento príbeh pre tých, ktorí ho poznajú, je asi povedomý, ale našou ambíciou bolo povýšiť konkrétne udalosti na všeobecné prerozprávanie osudov ľudí tohto obdobia a princípov ich spôsobu života," dodal k inscenácii, ktorá pracuje s výrazne štylizovanými prvkami - groteskou, zveličením, videoklipovými pasážami, hudobnými číslami.



Hlavnú postavu stvárňuje Róbert Jakab. Matej Landl si vychutnal úlohu prokurátora. Podľa herca je to hrdina, pretože v období 80. rokov sa pustil do politickej korupčnej kauzy. "Nikto, ani on sám, nemohol tušiť, či sa nenaplnia slová postavy Roba Jakaba, keď hovorí - viete pán prokurátor, dnes som vo väzení ja, ale zajtra to môžete byť vy," zacitoval z inscenácie. "Táto hrozba tam bola stále prítomná, a on sa napriek tomu so svojimi pomocníkmi, ktorí na tom spolupracovali, do tejto kauzy pustil, až sa nakoniec skutočne stalo to, že pán, o ktorom hráme, sa napriek všetkým konexiám, poznal celú vtedajšiu vládu, dostal do väzenia a skutočne dostal 14,5 roka," podčiarkol Landl.



V novinke s mottom Kúpiť si možno každého, otázna je len jeho cena, ďalej hrajú Peter Šimun, Marián Labuda, Zuzana Konečná, Daniela Gudabová a. h., Dominika Žiaranová a. h., Tomáš Mrekaj a. h. Scénu navrhol Juraj Kuchárek, kostýmy Eva Kleinová, pod hudbu sa podpísal Daniel Fischer.