M. Ormandík vystaví v Danubiane diela s témou o utečencoch

Bratislava 14. januára (TASR) - Viac ako 100 nových diel, ktorých dominantnou témou je utečenecká kríza, predstaví slovenský výtvarník Marek Ormandík na výstave s názvom Múr Marekov v bratislavskej Danubiana Meulensteen Art Museum. "Väčšinu z obrazov, kresieb a sôch vytvoril v minulom roku a verejnosť ich uzrie po prvý raz," TASR informovala PR manažérka Zuzana Kizáková. Kurátorom výstavy je autorov syn, multimediálny umelec Mišo Ormos.



"Stále je pre mňa neuveriteľné, že v našej spoločnosti, kde sa hlásime ku kresťanským hodnotám, sa staviame k utečencom tak, že im nevieme a nechceme pomáhať. Čím to je? Prostredníctvom maľovania rozmýšľam o veciach, ktoré ma trápia. Väčšinou sú to všeobecné ľudské témy o láske, zrade, smrti. Ale teraz, hoci je to výnimočné, sa moja tvorba prekryla s aktuálnou situáciou," vysvetľuje Ormandík. V cykle Night cruise – Nočná plavba podľa vlastných slov zápasí so svojimi predsudkami: "Prostredníctvom týchto malieb netvrdím, že všetci ľudia plaviaci sa na nafukovacích člnoch sú dobrí. Len ukazujem, že topiaci sa zloduch sa od topiaceho sa dobráka ťažko rozoznáva. A tiež, že pomôcť je dôležité."



Kunsthistorik Miroslav Haľák označil nový cyklus Ormandíka za "obsahovo aktuálne dielo", ktoré je "znepokojivou správou o stave hodnotovej krízy našej spoločnosti". Z Ormandíkových expresívnych obrazov na diváka vizuálne útočia grimasy, kŕčovité gestá, súkromné drámy, ale aj postavy Krista a Márie. "A kto by mal byť medzi všetkými tými neznámymi postavami Kristom, a kto je medzi nimi teroristom?" pýta sa na posolstvo obrazov Haľák.



Ormandíkova tvorba je charakteristická biblickými alebo mytologickými príbehmi, spracovanými z rôznych uhľov pohľadu. Už v predošlých cykloch, ako Svätí za dedinou, Očistec či Madony, svojím nezameniteľným rukopisom skúmal, búral a premieňal klasické motívy. "Inak tomu nie je ani pri novších dielach z cyklu Stôl, inšpirovanom ikonickou Poslednou večerou, ktoré tiež vystaví. Predstaví aj najnovší cyklus HitLenin, ktorý odkazuje na zblíženie sa dvoch extrémov," uzavrela Kizáková.



Marek Ormandík (1968) absolvoval v rokoch 1987 - 1993 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor voľná grafika a knižná tvorba. Jeho tvorba siaha od veľkorozmerných a komorných malieb cez ilustráciu, kresbu až po sochárske diela. Na konte má viaceré ocenenia, jeho diela mohli za 25 rokov aktívnej umeleckej činnosti vidieť diváci na desiatkach výstav doma aj v zahraničí. Okrem susedných krajín samostatne vystavoval aj v Nórsku, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Rusku, Bielorusku či Slovinsku a Srbsku. Na jar 2019 vyjde knižná monografia, ktorá mapuje jeho doterajšiu tvorbu.



Výstava bude verejnosti prístupná od 20. januára do 10. marca.