M. Schneider-Trnavský a Z. Kodály drali spolu gymnaziálne lavice

Trnava 10. júna (TASR) – Tohtoročný jubilejný 50. ročník hudobného festivalu Trnavská hudobná jar (THJ) sa nesie v znamení viacerých výročí. Popri 780 rokoch od udelenia výsad slobodného kráľovského mesta, ktoré ako prvé na území dnešného Slovenska dostala Trnava od panovníka Bela IV., je to aj šesťdesiat rokov od smrti rodáka, skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského. Jeden z koncertov THJ je preto venovaný práve tejto osobnosti a jeho spolužiakovi z gymnaziálnych čias, skladateľovi Zoltánovi Kodályovi. Organizátorom je mesto Trnava v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku.



"Koncert duchovnej hudby dvoch trnavských spolužiakov sa uskutoční pod záštitou trnavského arcibiskupa Jána Oroscha o 20. hodine v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Je to miesto, kde bývala premiérovaná Schneiderova duchovná tvorba," uviedol pre TASR dramaturg THJ Stanislav Šurin. Odznejú Missa brevis Zoltána Kodálya a Missa Ssimi Cordis Jesu Mikuláša Schneidera-Trnavského v podaní sólistov, miešaného speváckeho zboru Tirnavia a Trnavského komorného orchestra pod vedením maďarského dirigenta a zbormajstra Tamása Bubna. "Poslucháči sa môžu tešiť na mimoriadny zážitok," povedal Šurin. Okrem toho, že mladý Schneider i Kodály drali spolu gymnaziálne lavice, Trnavčan Schneider podporoval spolužiaka, ktorý sa do Trnavy prisťahoval s otcom železničiarom, v jeho tvorbe. "Schneider s ľahkosťou jemu vlastnou napísal, že nebyť tejto podpory a povzbudzovania, Maďarsko by možno nemalo svojho hudobného velikána," uviedol Šurin. Na jeseň minulého roka odhalili v Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave pamätnú Kodályovu tabuľu a sprístupnili aj výstavu, ktorá hovorí o spolupráci oboch velikánov hudby.



Záverečný koncert THJ bude v piatok 15. júna v evanjelickom kostole v Trnave a ponesie sa v znamení tónov starej hudby Musici Capricorni v podaní Lujzy Markovej a Delphine Leroy.



Festival Trnavská hudobná jar vznikol v roku 1968 v čase politického odmäku v bývalom Československu. Za polstoročie sa na ňom predstavilo množstvo významných hudobných filharmónií a orchestrov ako Slovenská filharmónia, Belehradská filharmónia, Komorný orchester Bohdana Warchala, Musica Aeterna, Solamente Naturali a množstvo významných sólistov ako Svjatoslav Richter, David Oistrach, Stephen Stubbs či David di Fiore.