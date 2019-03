M. Žbirka: Cena Anděl mi dodáva chuť ísť ďalej

V nominovanej trojici boli okrem Mekyho Kapitán Demo s platňou Mládí v trapu a Thom Artway s nahrávkou All I Know.

Bratislava 6. marca (TASR) – Pražský Forum Karlín bol v utorok večer (5. 3.) miestom 28. ročníka odovzdávania výročných cien Anděl 2018 Českej hudobnej akadémie. Zastúpenie malo aj Slovensko. V kategórii sólový interpret získal sošku Anděla Miroslav Žbirka. Ocenenie mu vyniesol Double Album, ktorý vydal 5. októbra minulého roka. Nahrával ho v legendárnom londýnskom Štúdiu 3 na Abbey Road, obal platne mu navrhla výtvarníčka Míla Fürstová, ktorá žije v Londýne. V nominovanej trojici boli okrem Mekyho Kapitán Demo s platňou Mládí v trapu a Thom Artway s nahrávkou All I Know.



"V dobe, keď som nahrával tento album, nemyslel som na niečo také, ako je získavanie cien. Vtedy som sa plne venoval nahrávaniu v Abbey Road, to je vždy silný zážitok. Bolo to na etapy, samozrejme, tí hudobníci od Paula McCartneyho, takmer jeho kompletná bývalá kapela, to sú úžasné veci," reagoval Žbirka pre TASR. Do programu večera prispel aj skladbou Čistý svet, duetom s nevidiacou klaviristkou a speváčkou Ráchel Skleničkovou.



"Zastihlo ma to úplne nepripraveného, vôbec som nevedel, kadiaľ sa dostanem na pódium, priznám sa, jednoducho som s tým nerátal. Naraz som si uvedomil, že mám ísť na pódium, ešte k tomu tam stál Paľo Habera, takže to boli také zvláštne pocity. Ďakoval som tak, ako som ďakoval, končil som ďakovnú reč tým, že to idem stráviť aj počas programu, na ktorom som sedel. Som rád, že o tom budem môcť zatelefonovať napríklad Robovi Cassovi, prípade mu takúto sošku ukázať," dodal spevák.



K oceneniam Anděl zároveň doplnil: "Som rád, že takáto akcia vôbec je, kde sa celoročne bilancuje, že sa môžu prezentovať v televízii všetky žánre, dokonca aj vážna hudba. No a keď je človek jeden z víťazov, čo si môžem želať viac. Teší ma, že prijali tú pieseň, ktorú sme zaspievali, ktorú som považoval za delikátnu na takejto akcii spievať. Navyše, ľudia ju nepoznali, lebo to bola novinka. Ráchel pre to pricestovala z Fínska, nemali sme veľa času nacvičiť to. Musím si to celé zoradiť v hlave, pretože Double Album som nerobil preto, aby som získaval ocenenia. Dodáva mi to chuť ísť ďalej a nahrať iné veci."



Žbirka pripravuje tretí singel z Double albumu. Po singloch Dievča a Skúška snov to bude pieseň Každý chce byť naj, ku ktorej už nakrútili aj videoklip. "Môj syn David si vymyslel, že klip k ďalšej pesničke, ktorú budeme prezentovať, natočíme v Semafore. David sa inšpiroval filmom Konkurs z roku 1963. Preto je aj klip čierno-biely a vzdáva hold Jiřímu Suchému, ktorý sa v klipe objaví."



Zaujímavé je aj Žbirkove stretnutie so Skleničkovou. "Ráchel študuje vo Fínsku, dostala takú možnosť. Spoznal som ju vďaka programu Světluška, v ktorom pomáhajú aj nevidiacim hudobníkom. Mali sme vystúpenie, spieval som pieseň Fair play a ona ma sprevádzala na klavíri. Vtedy som si neuvedomil, že je aj speváčka. V ďalšom pokračovaní Světlušky som ju videl spievať pieseň Karla Kryla, bola to skvelá interpretácia, a to mi utkvelo v pamäti. Keď som zložil túto skladbu a myslel som na to, kto by mohol tento text so mnou zaspievať, tak mi napadla Ráchel ako tá správna interpretka. Tak som ju oslovil, mala veľkú radosť. Keď sme to v Abbey Road nahrali, Rob Cass jej povedal, že má anjelský hlas."