Manhattan Transfer ukončili Bratislavské jazzové dni

Bratislava 22. októbra (TASR) – Fanúšikovia špičkového svetového a domáceho džezu si tento víkend prišli na svoje. Počas troch dní, od piatka 19. do nedele 21. októbra, si mali v bratislavskej Incheba aréne možnosť vypočuť skoro dve desiatky špičkových interpretov a skupín.



Program záverečného tretieho večera rozbiehalo izraelské klavírne trio Shalosh. Patrí k súčasnej generácii nových jazzových skupín, ktoré sa pohybujú na viacerých žánrových hraniciach. Hudba tria je akustická aj progresívna, počas štyroch rokov účinkovania odohral Gadi Stern a jeho spoluhráči David Michaeli a Matan Assayag 250 medzinárodných koncertov. Debutový album The Bell Garden skupina vydala v roku 2014. Vďaka nemu a výborným koncertom sa skoro zaradila medzi mladé hviezdy medzinárodnej scény. Druhý album Rules of Oppression vyšiel pred rokom, európski kritici ho označili za jeden z najlepších jazzových albumov roka. Pri tejto formácii je zaujímavé, že nemá kapelníka: praktizuje účinkovanie, ktoré funguje na základe vzťahov a synergie všetkých jej členov.



Izraelčanov vystriedal najväčší zo slovenských džezových interpretov, spevák Peter Lipa. V ankete časopisu Medzinárodnej jazzovej federácie Jazz Forum sa už v 80. rokoch pravidelne umiestňoval medzi najlepšími európskymi jazzovými spevákmi. K jeho menu okrem speváka patrí aj profesia skladateľa, organizátora, moderátora, manažéra jazzového diania, dlhoročného dramaturga a promotéra Bratislavských jazzových dní. Pri "džezákoch" bol od prvého ročníka v roku 1975, od druhého ročníka je stálym dramaturgom festivalu.



Tento rok oslávil Lipa 75. narodeniny na septembrovom koncerte v Istropolise. A po viacročnej prestávke vystúpil aj na "vlastnom" festivale. K stálej zostave svojho Bandu s klaviristom Petrom Lipom mladším, basgitaristom Michalom Šimkom, saxofonistom Michalom Žáčkom a bubeníkom Michalom Fedorom si prizval v nedeľu večer aj trojicu špeciálnych hostí - saxofonistu Radovana Tarišku, gitaristu Pavla Berezu a klaviristu Martina Majla Štefánika.



Koncert samotný začal novinkou Podozrivý z pripravovaného albumu, druhá bola rovnako novinka Život ma neraz prehol cez koleno, ďalšími Rozum, Because Of Your Sad Eyes, Mám túžbu, slovenský evergreen Vám o láske spievam, ktorý bude tiež súčasťou nového albumu, Tvár v zrkadle, Nenápadný nápad, kde si prizval k duetu speváčku Emmu Drobnú. Na záver zazneli hity Prosperita a Balada o štyroch koňoch, ku ktorým sa pridalo celé hľadisko. Standing ovation na záver bol zaslúžený, prídavok však nebol, festivalový časový rozpis jednoducho nepustí.



Záver festivalu patril americkej hudobnej legende, skupine Manhattan Transfer. Vznikla v roku 1969 v New Yorku a názov si zvolila podľa novely spisovateľa Johna Dos Passosa z roku 1925. V roku 1971 vydala debutový album Jukin. V súčasnosti ich má na konte tridsať, najnovší The Junction' vydala v marci tohto roka. Získala aj desať cien Grammy. V marci 1977 bodovala v rebríčkoch hitom Chanson D'Amour. Vokálne kvarteto v zostave Cheryl Bentyne, Janis Siegel, Alan Paul a Trist Curless si udržiava dlhoročnú popularitu, v bratislavskom Divadle Aréna koncertovalo 9. decembra 2008. Ich vokálny prejav sa vyznačuje štvorhlasovou harmóniou, často experimentujú s rôznymi hudobnými štýlmi od klasiky cez swing, rozmanité džezové formy až po latinsko-americké rytmy. Potvrdili to aj playlistom, v ktorom zazneli piesne Sometimes I Do či Tequila z nového albumu, ale aj hit Route 66 z roku 1946. Aplauz publika si vyslúžil aj prídavok.



"Nemôžem hodnotiť seba, môžem hovoriť o svojich pocitoch. Mal som dobrý pocit, jednoducho som mal pocit, že publikum je koncentrované, že sú zvedaví čo prevediem a aplaudujú to, takže mal som za nich dobrý pocit. Dúfajme, že sa nemýlim. My sami sme odohrali veľmi slušný koncert, prvýkrát som vyskúšal dvoch saxofonistov, hrali sme tri nové pesničky, ktoré ešte iba pripravujem na vydanie, som spokojný. To je ku mne, skupina Shalosh zahrala to, čo som od nich očakával, videl som ich pred dvoma rokmi v Tel Avive a vedel som, čo to je. Bolo to ideálne na rozbeh, malé, komorné, pritom intenzívne. Záver úžasný, ukázalo sa, že takzvané staré a dobré je stále staré a dobré. Všetci štyria odviedli fantastickú prácu, klaviristovi som povedal, že on je piaty člen," zhodnotil tretí večer pre TASR dramaturg a spoluorganizátor festivalu Peter Lipa.



Bonusom pre fanúšikov bude zo strany organizátorov v nedeľu 28. októbra koncert Johna Scofielda v bratislavskom Ateliéri Babylon. Zhodou okolností v tam koncertoval 13. novembra 2012. Na svojom konte má viac ako štyri desiatky vydaných albumov, najnovší Combo 66 vyšiel v septembri tohto roka. Podľa albumu nazval aj svoju aktuálnu sprievodnú skupinu a predstaviť ho príde aj do slovenskej metropoly.