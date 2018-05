Maratón čítania v Bratislave bude na 14. miestach v okolí Štefánikovej

Čítačkový maratón prebieha v polhodinových intervaloch. Návštevníci budú 15 minút počúvať čítanie a 15 minút budú mať čas na presun na ďalšie miesto.

Bratislava 16. mája (TASR) - Aj Bratislava sa v stredu stane dejiskom 10. ročníka Noci literatúry. Séria verejných čítaní úryvkov zo slovenských prekladov kníh súčasných európskych autorov sa uskutoční od 18.00 do 22.15 na 14 miestach v okolí Štefánikovej ulice. Čítať budú slovenskí herci a herečky v priestoroch, ktoré sa bežne s literatúrou nespájajú. Sú nimi napríklad vila holandského veľvyslanectva, kultúrna platforma Foajé, Pisztoryho palác, kostol Cyrila a Metoda, Stredoeurópske fórum, Múzeum dopravy či salónik na Hlavnej stanici.



Čítačkový maratón prebieha v polhodinových intervaloch. Návštevníci budú 15 minút počúvať čítanie a 15 minút budú mať čas na presun na ďalšie miesto. Poradie, v akom miesta navštívia, si každý zvolí sám. Organizátori upozorňujú, že čítania sa na každom mieste zopakujú deväťkrát, preto si treba vopred premyslieť trasu.



V rámci Noci literatúry, ktorá netradičnou formou upriamuje pozornosť na súčasnú literárnu scénu, zaznejú úryvky z kníh autorov zo štrnástich európskych krajín - Francúzska, Holandska, Talianska, Nemecka, Maďarska, Izraela, Rakúska, Belgicka, Česka, Poľska, Španielska, Portugalska, Ukrajiny a Slovenska.



Maratón čítania v Bratislave predstaví napríklad v slovenskom preklade knihu Tajný denník Hendrika Groena, čítať z nej bude František Kovár. Úryvok z románu Vojna a terpentín od významného súčasného flámskeho autora Stefana Hertmansa prečíta v priestoroch hotela na Štefánikove Ľubomír Paulovič. Herečka Lucia Hurajová bude čítať v Múzeu dopravy z románu Som Paula, pod ktorý sa podpísal slovenský autor Ondrej Štefánik. Román jedného z najpozoruhodnejších zjavov maďarskej literatúry Antala Szerba Cesta za mesačného svitu predstaví Martin Meľo. Knihu-spoveď Svet za chrbtom z pera Thomasa Melleho bude interpretovať na bratislavskej Hlavnej stanici Robert Roth.



Do medzinárodnej akcie sa zapojí 16 ďalších slovenských miest - Banská a Považská Bystrica, Banská Štiavnica, Modra, Košice, Nitra, Senec, Trenčín, Trnava, Kežmarok, Žilina, Martin, Poprad, Levice, Piešťany a Liptovský Mikuláš. Podrobnosti o podujatí sú k dispozícii na facebookovej stránke a www.nocliteratury.cz. Projekt organizuje České centrum v Bratislave v spolupráci so združením zahraničných kultúrnych inštitútov siete EUNIC, kultúrnymi oddeleniami veľvyslanectiev a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.



Okrem početných slovenských a českých miest si Noc literatúry užijú návštevníci takisto v Budapešti, Amsterdame, New Yorku či Paríži a v desiatkach ďalších európskych miest.