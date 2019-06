Kotek: Hazard je jedna z vecí, ktoré František Štefan dokázal využiť

Stefanie Reinspergerovej sa na postave Márii Terézii páči to, že môže vyjadriť aj negatívne stránky jej charakteru.

Bratislava 30. júna (TASR) - Brnianske Mahenovo divadlo sa tento týždeň premenilo na viedenský Burgtheater, teda divadlo, kde dvorania Márie Terézie hrali v tajnosti kartovú hru Farao. Tú panovníčka zakázala, keďže si neželala hazard na svojom dvore. Práve týmito scénami pokračovalo natáčanie druhej minisérie Mária Terézia, na ktorej spolupracujú RTVS, Česká televízia a rakúska ORF.



"Mária Terézia zakázala v Hofburgu kartové hry, neznášala hazard, a ten sa presunul do Burgtheatra bez jej vedomia, takže v priestoroch divadla sa hrá hazard," povedala pre TASR Mirka Zlatníková, scenáristka divácky obľúbenej minisérie. V scéne, ktorú popísala figurovala grófka Fuchsová, tú teraz hrá česká herečka Lenka Vlasáková, ďalej grófka Fritzová v podaní Táne Pauhofovej a Jenovéfa Boková, ktorá hrá milenku novej dôležitej postavy v minisérii grófa Tarouca, vychovávateľa a radcu Márie Terézie.



"Hazard je tiež jedna z vecí, ktoré František Štefan dokázal využiť, speňažiť, dokázal to prevádzkovať. On bol pomerne dosť strelec, rang jeho pôsobnosti v rámci biznisu sa dotýkal aj spodiny, on sa toho toľko nebál, a to je niečo, čo pre veľmi konzervatívnu panovníčku, ako je Mária Terézia bola trecia plocha," povedal pre TASR český herec Vojtěch Kotek, ktorý stvárňuje aj v pokračovaní minisérie Františka Štefana Lotrinského. Ten sa na rozdiel od svojej manželky pozerá na hazard inými očami: "Nevidí len to, že z toho kvapkajú prachy, vníma aj, že ľuďom prináša vzrušenie, radosť, potešenie. Obyčajné ľudské potešenie je pre neho tiež veľkou menou. To je na ňom veľmi pekné."



Pokračovanie dramatického príbehu bude oveľa drsnejšie než predchádzajúce dva diely, ktoré panovníčku predstavili ako mladé nebojácne dievča, vzdorovito bojujúce za svoje sny a krajinu, ktorá sa zmieta v boji o akceptáciu ženy na tróne a habsburské dedičstvo. Úvodný príbeh sa skončil korunováciou Márie Terézie za uhorskú kráľovnú. Nová dráma na dej nadväzuje, odohráva sa v rokoch 1741 až 1745, v čase vojen o rakúske dedičstvo. Tvorcovia minisérie sľubujú viac politiky i problémov v manželskom vzťahu. V Burgtheatri svokra Mária Terézie, ktorá hrá Zuzana Mauréry, uvedie počas divadelného predstavenia do spoločnosti milenku Františka Štefana Lotrinského - Sofiu.



Filmári majú v Brne za sebou už viac ako polovicu zo 46 natáčacích dní. Presunú sa ešte do Špilberku, Českého Krumlova, Olomouca, Roudnice nad Labem a okolia Terezína. Aktuálna miniséria sa, podobne ako predchádzajúce dve časti, nakrúcala aj na barokových zámkoch v Kroměříži a vo Valticiach.



Ako sa vyjadril režisér Robert Dornhelm, nie je síce fanúšikom filmových pokračovaní a opakovaní, ale to, že vzniká tretia a štvrtá časť Márie Terézie, ho nesmierne teší. Má radosť aj z toho, že nová hlavná predstaviteľka Stefanie Reinspergerová, ktorá nahradila svoju rakúsku hereckú kolegyňu Mariu-Luise Stockingerovú, je rešpektovaná a celý štáb ju miluje.



V druhej sérii sa predstaví výrazne vyšší počet slovenských hercov. Alexander Bárta si postavu hlavného radcu Márie Terézie, grófa Kinského, obľúbil už v predchádzajúcich dvoch častiach. "Je poslom zlých správ, čo ma na tom veľmi baví a nebude tomu inak ani teraz," prezradil. Novou postavou je gróf Tarouca v podaní Petra Kočiša, ktorý si medzinárodné obsadenie pochvaľuje: "Je skvelé, keď môžeme spoznávať ľudí z iných krajín, pozerať sa na nich, ako hrajú, a vytvárať si herecké partnerské vzťahy. Je tu výborná spolupráca s celým štábom - takto nejako si predstavujem dobrú filmovačku."



Zuzana Mauréry ako Mademoiselle de Chartes vyzdvihla úžasné kostýmy výtvarníka Jána Kocmana. "Sú prekrásne a kvôli nim sa oplatí znášať tieto horúčavy," podotkla. Teploty v brnianskom divadle sa totiž počas natáčania šplhali vysoko nad 30 stupňov Celzia.



Ako uviedla pre TASR hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková, pred samotnou prvou klapkou bolo treba pripraviť viac ako 900 dobových kostýmov, ktoré sa zapožičali z celej Európy a upravovali tak, aby hercom sadli, rovnako ako 400 dobových parochní. Na natáčaní sa celkovo zúčastní 2500 komparzistov v dobových kostýmoch.



Nové časti Márie Terézie uvidia diváci RTVS v premiére počas tohtoročných vianočných sviatkov.