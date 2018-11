Martha & Tena oslavujú 50 rokov speváckej dráhy

Okrúhle výročie Martha a Tena oslávili s publikom na Gréckom večeri. Od priateľov dostali spolu s gratuláciou nové promo CD, nazvané 50 let dvojhlasně.

Bratislava 5. novembra (TASR) – Sestry Martha a Tena Elefteriadu si tohto roku pripomenuli 50 rokov od vydania svojho prvého singlu s názvom Tam chtěla bych být. Pieseň v roku 1968 zložili Aleš Sigmund a Petr Ulrych a v tom roku aj vyšla ako novinka na vynilovom singli vydavateľstva Supraphon. Od tej doby zaradili speváčky do svojho repertoáru viac ako 360 piesní v češtine, gréčtine, angličtine či poľštine. TASR informoval PR manažér David Filip.



Okrúhle výročie Martha a Tena oslávili s publikom na Gréckom večeri. Od priateľov dostali spolu s gratuláciou nové promo CD, nazvané 50 let dvojhlasně, ktoré obsahuje ich osem raritných, doposiaľ nevydaných nahrávok. Toto CD nie je bežne v predaji, fanúšikovia môžu oňho súťažiť na webových stránkach speváčok.



„Pesničku Tam chtěla bych být sme nahrali ešte s brnianskou skupinou Vulkán, dnes ju už však v repertoári s kapelou Professor nemáme. Mala taký bezstarostný text: Tam chtěla bych být, kde každý umí si hrát, kde každý umí se smát, nic víc,“ uviedli svorne obe sestry.







„Teraz sa veľmi tešíme na našich hostí z Grécka, z ostrova Karpathos. Pozvali sme ich do Prahy a urobíme v novembri spolu dva Grécke večery. Jeden z nich, Chronis Panaretos, je na ostrove dokonca zvaný ako Hlas Karpathosu. A pretože spolu chystáme nové CD s gréckymi piesňami, pozvali sme si ho do jednej spoločnej piesne. To ďalšie, na čo sa môžeme tešiť, je budúci rok spoločná cesta s tanečníkmi gréckych tancov na ostrov Rhodos,“ dodali speváčky.