Martin Chodúr dokončil nahrávanie Vianočného albumu

Bratislava 1. mája (TASR) - Martin Chodúr dokončil v týchto dňoch svoj prvý Vianočný album, ktorý nahrával v Ostrave s Janáčkovou filharmóniou Ostrava pod vedením dirigenta Mareka Prášila. Album by mohol mať podtitul Made In Moravskosliezsky kraj, pretože sa na ňom z 99% percent podieľajú iba obyvatelia tohto kraja.



„V Ostrave som sa narodil a je o mne známe, že som veľkým patriotom“, uviedol pre médiá jeden z najvšestrannejších spevákov mladej generácie a dodáva: „Podobne sú na tom aj dirigent Marek Prášil, takmer 60 členov Janáčkovej filharmónie, aranžéri a členovia mojej sprievodnej kapely MACH, ktorých som k nahrávaniu prizval. Konkrétne hráč na klávesové nástroje Vlastimil Šmída, hráč na bicie nástroje Patrik Benek, gitarista Mário Separovič a gitarista Marek Dufek“.



Na svoj prvý Vianočný album nahral Martin Chodúr slávne vianočné piesne a koledy. „Na nápad nahrať album ma priviedol môj syn Martínek, ktorý sa narodil 1. januára 2016. Behom minuloročných Vianoc som mu už koledy dosť spieval. Ukázalo sa, že ich má rád a dokáže pri nich kľudne sedieť a počúvať. Ak samozrejme práve netancuje po celom byte. Vianočné piesne a koledy mám v repertoári už dávno, ale dnes ich spievam pochopiteľne inak než predtým. A pocity, ktoré pri ich interpretovaní mám, sú myslím viac ako úprimné a dôveryhodné“.



Martin Chodúr vydal do týchto dní tri sólové albumy s piesňami, ku ktorým si napísal sám hudbu a texty. „Tentokrát to bude trochu inak. Rad zahraničných vianočných piesní som si otextoval, k dvom som si napísal aranžmán. Na Vianočný album som nahral aj slávnu pieseň Leonarda Cohena Hallelujah, čo si moji priaznivci už dávno želali. A pieseň Síla mít rád som si celú zložil a otextoval sám. V televíznej premiére zaznie 19. septembra na otváracom koncerte Medzinárodného televízneho festivalu Zlatá Praha – Štefan Margita a jeho hostia,“ doplnil spevák, ktorému sa s jeho piesňou Klidně plakej dál tento rok mimoriadne darí v hitparáde Česká dvanáctka, ktorú každú nedeľu popoludní vysiela Český rozhlas Dvojka. Už šesťkrát ju vyhral.



Vianočný album Martina Chodúra vyjde na jeseň a na jeho vydanie naviaže niekoľko vianočných koncertov. „Repertoár, ktorý som na album nahral, predstavím 6. decembra s Karlovarským symfonickým orchestrom s dirigentom Janom Kučerom v Grandhoteli Ambassador Národní dům v Karlových Varoch, 12. decembra s Komornou filharmóniou Pardubice s dirigentom Markom Štilcom v pardubickom Dome hudby a 20. decembra s Janáčkovou filharmóniou Ostrava s dirigentom Marekom Prášilom v ostravskom Gongu,“ uviedol na záver Martin Chodúr, barytonista s hlasom trojoktávového rozsahu.



TASR informoval manažér speváka Jan Adam.