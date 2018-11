Martin Marenčin vystavuje portréty významných slovenských umelcov

Martin Marenčin (1956) študoval v rodnej Bratislave na Slovenskej vysokej škole technickej. Ako zvukár pracoval v Slovenskom rozhlase 10 rokov. Fotograf v slobodnom povolaní je od roku 1992.

Bratislava 1. novembra (TASR) – Výber z takmer 40-ročnej portrétnej tvorby fotografa Martina Marenčina je v bratislavskej Galérii Z. Všetkých fotografovaných spája, že sú významní slovenskí výtvarní umelci.



Výnimkou je Vladimír Vorobjov, pedagóg, organizátor, podporovateľ a propagátor fotografického umenia na celom Slovensku. Dobre ho poznal Marenčin a záujem o kvalitné fotografovanie ovplyvnil i u kurátora výstavy Jozefa Ondzika.



"S Vorobjovom som sa prvýkrát stretol v roku 1982, keď na východe nám rozprával o fotkách a dianí v Bratislave i o tom, čo sa pre komunistickú cenzúru nemohlo publikovať a vystavovať. Ukazoval katalógy, spomínal rôznych fotografov, medzi inými aj Martina Marenčina. Pre nás chlapcov z periférie to boli neoceniteľné informácie," na otvorení výstavy konštatoval Ondzik.



Podľa neho vo výbere je plejáda najvýznamnejších výtvarníkov viacerých generácií. Z nežijúcich sú to maliar Július Jakoby, sochári Andrej Rudavský, Rudolf Uher a Štefan Prokop, konceptuálni umelci Július Koller, Milan Adamčiak, Stano Filko. Zo súčasných Rudo Sikora, Dezider Tóth, Peter Rónai, Otis Lauber, Igor Minárik, Rudolf Krivoš a ďalší. Na titulnej fotografii výstavy i katalógu dominuje autorov otec Albert Marenčin (surrealista, kolážista, literát, filmár, patafyzik) v skutočnosti aj ako socha.



"Umelcov Martin portrétoval ako svoju voľnú tvorbu popri povolaní, keď robil reprodukcie ich diel pre katalógy a monografie. Bez jeho fotografií snáď neexistuje žiadna kniha o slovenskom výtvarnom umení. Aj preto je názov výstavy Ten čo fotí umenie, a to môže o sebe povedať málokto. Na výstave je zaujímavé, že portréty nie sú v jednotnom štýle. Martin sa hrá s formou aj obsahom. Niekedy parafrázuje zobrazených, alebo pristupuje iným spôsobom. Návštevník sa nenudí," dodáva kurátor.



Martin Marenčin (1956) študoval v rodnej Bratislave na Slovenskej vysokej škole technickej. Ako zvukár pracoval v Slovenskom rozhlase 10 rokov. Fotograf v slobodnom povolaní je od roku 1992. Na súťažiach novinárskej fotografie Czech Press Photo, Fuji Euro Press Photo Awards a Slovak Press Photo získal v rokoch 2001–2012 sedem ocenení.



S projektom Slowly Slovakia mal sériu deviatich výstav na Slovensku v ČR a Maďarsku (2005–2007). V užšom výbere bol tento súbor súčasťou kolektívnej výstavy Slovensko objektívom dokumentárnych fotografov v Dome fotografie Poprad, Španielsku, Portugalsku, Rusku, Francúzsku, Austrálii a inde. Bol prizvaný ako jeden z dvoch slovenských autorov k účasti na fotografickom projekte Jeden deň Českej republiky (2007). V aukčnej spoločnosti Soga v Bratislave mal k 60-ročnému jubileu veľkú výstavu (2016).



Je člen Združenia slovenských profesionálnych fotografov od jeho založenia (1991), spoluzakladateľ občianskeho združenia Slovenská dokumentárna fotografia (2001) a medzinárodnej obrazovej agentúry CHOICE images (2006).



Výstava je v rámci festivalu Mesiac fotografie a potrvá do 30. novembra.