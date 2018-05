Portál slovakiana.sk ponúka vyše 11.000 zdigitalizovaných objektov SNK

Z fotografií prezentuje portál kolekciu prírody a miest, slovenské hrady a zámky, kúpele, fotografie aj rukopisy našich literátov.

Martin 3. mája (TASR) – Na portáli kultúrneho dedičstva slovakiana.sk je už prístupných viac ako 11.000 rôznych zdigitalizovaných objektov z fondov Slovenskej národnej knižnice (SNK) – novín a časopisov, článkov, fotografií. SNK a portál ich spoločne začnú predstavovať každý utorok na sociálnej sieti. TASR o tom informovala hovorkyňa SNK Katarína Štefanides Mažáriová.



Najbohatšie zastúpené sú podľa nej periodiká (10.029). "Pozornosť si zaslúžia satirický časopis Černokňažník z roku 1863 či ženské priekopníčky Živena a Slovenská žena. Je tu však aj katolícka a evanjelická tlač, veľmi obľúbené čítanie sú politicko-spoločenské časopisy Obzor a Vlasť a svet, ktoré si ustálili periodicitu na dvoch vydaniach do mesiaca. Oba sa dobre čítajú aj po 100 rokoch od vydania, pretože nezvyčajne na tú dobu obsahujú aj obrázky (žurnalistická fotografia bola "v plienkach") a zaujímavosti zo sveta. Opisujú nové vynálezy a objavné cesty, liečebné pokusy a lieky, udalosti a mnohé iné zaujímavé veci, ktoré sa dnes učíme v dejepise, geografii či biológii. Slovenský denník a Národný denník zas poskytujú obraz o Československu v rokoch 1925 – 1930," uviedla hovorkyňa SNK.



Zastúpená je aj regionálna tlač v podobe Sokola na Považí, Úradných novín okresu Trnavského, Zobora, Zpráv mesta Bratislavy. "Profesijné periodiká zastupujú Západoslovenský stavbár, Slovenský učiteľ či Slovenský včelár. Pre poľnohospodárov a pestovateľov môžu byť užitočné poľnohospodárske príručky a návody na pestovanie a spracovanie ovocia a zeleniny spôsobmi, ako to robili naši predkovia," podotkla Štefanides Mažáriová.



"Z monografií spomeňme jednu z najstarších pamiatok - Bratislavský antifonár Johannesa Hana z roku 1487, z ktorého by odborník aj dnes, po vyše 600 rokoch, zahral krásnu gotickú melódiu, aká sa hrávala v kostoloch okolo roku 1487. Kódex je roztrúsený medzi viacerými inštitúciami a SNK deponuje jeden prekrásne iluminovaný list so zápisom melódie. Celý kódex bol v roku 1988 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku," doplnila hovorkyňa SNK.



Z fotografií prezentuje SNK na slovakiana.sk kolekciu prírody a miest, slovenské hrady a zámky, kúpele, fotografie a rukopisy našich literátov a osobností kultúrneho, politického a spoločenského života, dodala Štefanides Mažáriová.



SNK ukončila v roku 2015 projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, v rámci ktorého zdigitalizovala viac ako 2,5 milióna objektov z fondov SNK a Slovenského národného archívu. "Spolu s ďalšími pamäťovými a fondovými inštitúciami sa tak zapojila do jednotnej platformy uchovávania, dlhodobej archivácie a sprístupňovania informačného potenciálu zbierok hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Po ukončení projektu SNK pokračuje v digitalizácii svojho fondu," uzavrela hovorkyňa SNK.