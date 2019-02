Matej Koreň a Lilly Maníčková prichádzajú s novou skladbou

Obaja speváci, Lilly Maníčková aj Matej Koreň, v tejto skladbe odmietli prívlastok, pod ktorým ich pozná veľa Slovákov, že sú bývalí superstaristi.

Bratislava 18. februára (TASR) - Už niekoľko mesiacov spolupracuje spevák Matej Koreň s autorskou dvojicou Henrich Leško – Marek Maďarič. Pôvodný zámer trojice vytvárať skladby pre publikum, ktoré sa nenechá osloviť na 'prvú', sa darí naďalej napĺňať.



Po vyslovene šansónovej skladbe Ešte na to mám a rockovej Zo žúru pripravili skladbu Raz sa musia nájsť, ktorú možno zaradiť do nepísanej kategórie 'dospelý pop'. V duete je Matejovým rovnocenným partnerom Lilly Maníčková. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Je zaujímavé, že k osobnému stretnutiu oboch spevákov počas nahrávania nedošlo. „Skladba je o ľuďoch vo veku nad 35 rokov, ktorí sú nezadaní, ale stále veria, že nájdu svojho životného partnera. V našej predstave to naozaj bolo v reštaurácii, náhodné stretnutie čašníčky a samotára,“ hovorí o skladbe Matej Koreň a dodáva: „Hľadali sme speváčku, ktorej hlas a prejav by túto predstavu vedel naplniť a Lilly túto našu predstavu jednoznačne naplnila.“



Ladislava Lilly Maníčková sa prvýkrát predstavila ešte ako študentka konzervatória v košickom naštudovaní muzikálu Matúš Čák Trenčiansky. Neskôr, v roku 2013 súťažila v relácii Česko – Slovensko hľadá Superstar, kde sa dostala do semifinále a zaspievala skladbu Sandé Read All About It.



Od tohto obdobia toho Lilly Maníčková stihla skutočne veľa, spievala vo viacerých projektoch, zúčastnila sa na súťaži Miss východného Slovenska a začiatkom minulého roka doma porodila syna Félixa.



Bolo by zradné zaradiť dueto Raz sa musia nájsť do všeobecnej kategórie hudobných žánrov. Henrich Leško pripravil podklad, ktorý nie je prvoplánovo komerčný, popový a ktorý by mal ľahko a rýchlo zapamätateľnú melódiu. Hudobný motív absolútne vystihuje príbeh v texte Mareka Maďariča, strieda pomalšie, melancholické melódie s rýchlejším tempom, v ktorom prevláda nádej muža a ženy, že sa raz stretnú.



Obaja speváci, Lilly Maníčková aj Matej Koreň, v tejto skladbe odmietli prívlastok, pod ktorým ich pozná veľa Slovákov, že sú bývalí superstaristi. Emóciami naplnenú skladbu premiérujú pár dní po sviatku zamilovaných, ako nádej pre všetkých, ktorí tento deň strávili bez životného partnera.