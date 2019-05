Matice a inštitúcie slovanských národov sa zídu na štvrtom kongrese

Matica slovenská privíta zahraničné delegácie vedcov v Turčianskej galérii, v prvej a druhej matičnej budove.

Martin 28. mája (TASR) – Štvrtý kongres matíc a inštitúcií slovanských národov sa uskutoční od 4. do 7. júna v Martine. Matica slovenská privíta zahraničné delegácie vedcov v Turčianskej galérii, v prvej a druhej matičnej budove. TASR o tom informovala hovorkyňa Matice slovenskej Veronika Matušková.



Doplnila, že o význame, fungovaní, ale aj o minulosti a prítomnosti matíc a známych slovanských inštitúcií bude reč v odbornej časti kongresu. "Matice ako kultúrne spolky sú unikátnym fenoménom slovanských národov, u iných národov v Európe nemajú obdobu. Boli to spolky utláčaných národov, ich úloha bola národno-obranná. Zároveň sa zaslúžili o rozvoj kultúry, literatúry, vedy, vydavateľskej činnosti a celkových národných hnutí," ozrejmil predseda Matice slovenskej Marián Gešper.



Do Martina prídu vedci zo Srbska, Slovinska, Bulharska, Čiernej Hory, Českej republiky, Nemecka, ale aj Ukrajiny, Ruska či Rumunska. "Slovenské matičné hnutie bude zastupovať Matica slovenská a tiež Matica slovenská v Srbsku a Oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská na Zakarpatsku. Zároveň si budú môcť pozrieť program Slovesnej jari v Martine, ktorý potrvá od 4. do 6. júna," uviedla Matušková.



"V súčasnosti sa z niektorých matíc stali národné knižnice, literárne archívy a múzeá či biografické pracoviská. Vo všetkých maticiach zostala a ďalej sa rozvíja spolupráca so slovanskými kultúrnymi spolkami a organizáciami. Osobitne sa starajú aj o krajanov v zahraničí," dodala hovorkyňa Matice slovenskej.