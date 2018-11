Rada RTVS nevidí v projekte Najväčší Slovák porušenie zákona

Najväčší Slovák je licencovaným formátom britskej verejnoprávnej BBC. Vo Veľkej Británii ho pod názvom The Great Britons spustila začiatkom roka 2002. Víťazom ankety sa stal Winston Churchill.

Bratislava 7. novembra (TASR) – Súčasnou situáciou v realizácii projektu Najväčší Slovák sa na zasadnutí v stredu zaoberala Rada RTVS.



„Diskusia k tejto téme vyústila až do toho, že predmetná upútavka je v prešetrovaní Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA), teda je v konaní, takže nie je možné dávať závery, ktoré nie sú prešetrené. Z môjho pohľadu k spáchaniu trestného činu nedošlo, úmyslom RTVS bolo vzbudiť záujem verejnosti a podnietiť verejnú diskusiu, nie propagovať osobu Jozefa Tisa a fašizmus. Ako rada máme dohliadať nato, či nebol porušený zákon o RTVS,“ uviedol člen rady David Soukeník, ktorého rada poverila vypracovaním právneho stanoviska.



„Projekt Najväčší Slovák sme odštartovali na tlačovke 23. októbra aj s kontroverznou upútavkou, na ktorú prišlo viacero sťažností. Na základe porád a konzultácií sme 31. októbra zvolali tlačovú konferenciu, kde sme oznámili, že Jozefa Tisa ako mimoriadne kontroverznú osobnosť sťahujeme z hlasovania, pretože bolo po týždni zjavné, že táto osobnosť našich dejín posúva projekt mimo priestor, o ktorom Najväčší Slovák má byť. Na druhej strane si uvedomujeme aj to, že dejiny sa skladajú nielen z pekných, ale aj zlých okamihov. Jedným zo základných princípov slobodnej demokratickej spoločnosti je aj otvorená diskusia, čiže my sa nebudeme vyhýbať v rámci našich dokumentov a nášho vysielania ani obdobiu, na ktoré bolo poukázané, to znamená obdobiu Slovenského štátu, tomu, aké okolnosti ho predchádzali, akým spôsobom fungoval štát a jeho vedúci predstavitelia ani obdobiu, ktoré nasledovalo po druhej svetovej vojne a obnoveniu republiky,“ objasnil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.



„Momentálne projekt pokračuje ďalej, 1. novembra sa začalo hlasovanie, ktoré je pomerne intenzívne. V každom jednom štáte, ktorý tento projekt realizoval a odvysielal, vyvolal vášne a polemiky, ktoré nakoniec priniesli aj posun vo vnímaní aj kontroverzných osobností,“ dodal Rezník.



Najväčším Slovákom sa stane osobnosť s najväčším počtom SMS hlasov. Účastníkom hlasovania v nominačnej fáze sa stáva každý, kto pošle na číslo 9977 SMS správu v tvare Meno (medzera) Priezvisko nominovanej osobnosti. V jednej SMS správe možno nominovať iba jednu osobnosť.