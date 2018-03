Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila sankcie štyrom vysielateľom

TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.

Bratislava 21. marca (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí uložila sankcie štyrom vysielateľom. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.



Pokutu vo výške 3319 eur dostal Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) za porušenie multimodálneho prístupu – označovanie programov v prehľade programov v periodickej tlači, ku ktorému došlo 20. a 21. júna 2017 v súvislosti s vysielaním programu Prípady 1. oddelenia sprevádzaného hlasovým komentovaním pre nevidiacich. Vysielateľovi K T R (programová služba HEMEU) uložila rada sankciu 1659 eur za porušenie, ku ktorému došlo tým, že od 24. do 30. septembra 2017 vysielal bez udelenej licencie.



Vysielateľ MAC TV (programová služba JOJ) dostal pokutu 1000 eur za porušenie ochrany maloletých, ku ktorému došlo tým, že 30. septembra 2017 odvysielal upútavku na program Take me out, ktorá nebola označená rovnakým grafickým symbolom vekovej vhodnosti po celý čas jej trvania. Sankciu vo forme upozornenia na porušenie zákona udelila rada vysielateľovi Iniciatíva (programová služba Rádio Roma) za porušenie, že v dňoch 28. septembra 2017 a 30. januára 2018 nevyužíval frekvenciu 99,4 MHz Banská Bystrica na účely, na ktoré mu bola pridelená.



RVR zároveň začala správne konanie voči RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru, v súvislosti s vysielaním príspevku "Ľ. Kosík vraj má relevantné informácie" v programe Správy RTVS 11. januára 2018.



Voči RTVS začala správne konanie aj vo veci možného porušenia ochrany maloletých v súvislosti s vysielaním upútaviek na programy Inšpektor Max, Sváko Ragan, Kohút na víne a Silná zostava 14. januára 2018, pričom nezabezpečil správne označenie každej z nich.



Správne konanie spustila RVR aj voči vysielateľovi MAC TV (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia, ktoré sa týka štátneho jazyka. Tento totiž vysielal program Strašidelný dom 21. januára 2018 s českým dabingom. Správne konanie je začaté i voči spoločnosti Kinet Inštal, a to pre možné porušenia v súvislosti s možným vysielaním televízneho vysielania v meste Nováky bez udelenej licencie.