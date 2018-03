V jarnom výberovom konaní je zaradených viac ako 30 frekvencií

Až 22 z nich bude voľných až vo februári 2020, ale vzhľadom na zákonné lehoty ich rada musí do výberového konania zaradiť v predstihu.

Bratislava 14. marca (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila v stredu prvé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu Lucia Michelčíková.



V jarnom výberovom konaní je zaradených 32 rozhlasových frekvencií, pričom 22 z nich bude voľných až vo februári 2020, ale vzhľadom na zákonné lehoty ich rada musí do výberového konania zaradiť v predstihu. "Ide o frekvencie, na ktorých vysiela Rádio Jemné. Spoločnosť Tam Art Productions, s. r. o., je držiteľom licencie na vysielanie tejto programovej služby už 16 rokov. Licencia na rozhlasové vysielanie sa udeľuje na osem rokov, pričom zo zákona je možné predĺžiť ju len raz, a to o ďalších osem rokov," vysvetlila Michelčíková. Po uplynutí tejto doby musí vysielateľ požiadať o novú licenciu. O uvoľnené frekvencie sa môžu uchádzať aj iní žiadatelia.



Spomedzi ostatných desiatich frekvencií je viac ako polovica individuálne skoordinovaných. "Zvyšné štyri frekvencie – 89,0 MHz Rožňava, 95,9 MHz Snina, 97,8 MHz Medzilaborce a 97,8 MHz Stropkov sú uvoľnené po spoločnosti Rádio Kiss, s. r. o. Na žiadosť vysielateľa rozhodla rada o ich odňatí v novembri 2017," uzavrela Michelčíková.



Súčasťou bude aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 6. apríla, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu v Bratislave.