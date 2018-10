Medzinárodná spevácka súťaž Iuventus Canti pozná mená víťazov

Súťaž sa koná na počesť významného rodáka z mesta Vráble v Nitrianskom kraji, operného speváka európskeho mena a pedagóga Imricha Godina.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Medzinárodná spevácka súťaž Iuventus Canti, ktorá oslavuje svoj 20. ročník, pozná mená víťazov. Súťaž v klasickom sólovom speve je určená spevákom do 35 rokov. Do jubilejného ročníka sa prihlásilo 122 spevákov z desiatich krajín. TASR o tom informoval riaditeľ súťaže Jozef Vrábel.



Víťazmi jednotlivých kategórií sa tento rok stali Ukrajinka Mariya Skidan, Daniel Szaniszló, Nina Krížová a Barbara Čechová zo Slovenska, Marko Antolković z Chorvátska, Marta Gamrot-Wrzoł z Poľska a Chao Ran Zuo z Číny. Tohtoročným predsedom poroty bol Jan Ballarin z Poľska, jej ďalšími členmi boli Maria Temesi z Maďarska, Pija Brodnik zo Slovinska, Anna Hlavenková z Českej republiky a Slovák Marián Vach.



Iuventus Canti sa koná na počesť významného rodáka z mesta Vráble v Nitrianskom kraji, operného speváka európskeho mena a pedagóga Imricha Godina. "Jej cieľom je prispievať k rozvoju mladých talentov a napomáhať umeleckým školám pri výchove spevákov. Súťaž vytvára podmienky na ich prezentáciu, pričom tiež ukazuje súčasný trend slovenskej speváckej školy a škôl iných národov," uviedol Vrábel.



Súťaž priniesla úspech viacerým účastníkom súťaže, ktorí sa vypracovali na zrelé tvorivé osobnosti, ktorých talent a umelecké majstrovstvo rezonuje na Slovensku i v zahraničí. Podľa Vrábela medzi nich patria napríklad Linda Ballová, Daniela Baňasová, Pavol Bršlík, Eva Bodorová či Daniel Čapkovič, ale aj mnohé ďalšie mená.



Súťaž IUVENTUS CANTI je členom "EMCY Slovakia", Európskej únie hudobných súťaží pre mládež (European Music of Competition for Youth). Cieľom EMCY a jej projektov je starostlivosť o vysokú umeleckú kvalitu vlastných členských súťaží, a zároveň sledovanie a podpora ďalšieho vzdelávania a umeleckého rastu víťazov súťaží. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizátorom Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble s podporou mesta Vráble.