Medzinárodný deň múzeí je zameraný na hyperkomunikácie

Paríž/Moskva 18. mája (TASR) - Múzeá v ére hyperkomunikácie: nové prístupy, nové publikum. To je v roku 2018 téma Medzinárodného dňa múzeí, ktorý pripadá na 18. mája. Tento deň vyhlásila Medzinárodná rada múzeí (ICOM) v roku 1977 v Moskve a pripomína sa od roku 1978. Okolo termínu Medzinárodného dňa múzeí sa koná aj Európska noc múzeí. V tomto roku je stanovená na 19. mája a uskutoční jej 14. ročník, zapoja sa do nej aj mestá na Slovensku.



Termín hyperkomunikácia sa do slovníka jazykov dostal s tým, aby odrážal rôznorodosť prostriedkov spojenia, ktoré majú ľudia v súčasnosti k dispozícii. Zaraďujú sa k nim napríklad elektronická pošta, sociálne siete, telefón či internet. Globálna sieť komunikácie nadobúda každý deň nové zložitejšie a rozmanitejšie podoby a jej účastníkmi sa stávajú aj múzeá. Práve preto si ICOM zvolila v tomto roku tému zameranú na hyperkomunikácie.



V roku 2017 sa do Medzinárodného dňa múzeí zapojilo vyše 37.000 múzeí v približne 157 krajinách sveta, pripomenula ICOM.



Rozhodnutie o založení Medzinárodného dňa múzeí prijali na základe iniciatívy sovietskej delegácie účastníci zasadnutia XII. Generálnej konferencie Medzinárodnej rady múzeí 18. mája 1977 v Moskve. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných organizačných výborov. Hlavným cieľom tohto kultúrneho sviatku je upriamiť pozornosť verejnosti na spoločenský význam múzeí v živote každého jednotlivca i spoločnosti.



ICOM pri príležitosti sviatku múzeí vyzýva na prípravu akcií s tým, aby sa väčšmi podporovala činnosť týchto stánkov kultúry, a zároveň sa majú čoraz viac otvárať verejnosti.



ICOM je medzinárodná organizácia múzeí a ich odborných pracovníkov. Usiluje sa zaistiť ochranu národného i medzinárodného kultúrneho dedičstva i informovať verejnosť o potrebe zachovania tohto dedičstva. Založená bola v roku 1946 ako mimovládna organizácia v asociačnom vzťahu s Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Sídli v Paríži v Dome UNESCO.



Podporiť význam Medzinárodného dňa múzeí si pred 14 rokmi vytýčilo Francúzsko iniciatívou Európska noc múzeí. Uskutočňuje sa pod patronátom Rady Európy. Cieľom je v maximálnej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, poukazovať na význam jeho záchrany a ochrany aj formou kultúrnej výmeny, ako aj na význam šírenia informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých regiónov Európy. Na Slovensku je Európska noc múzeí známa pod názvom Noc múzeí a galérií.