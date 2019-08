Menšinové kultúrne leto otvoril Michal Smetanka

Záver festivalu bude patriť tradičnej židovskej hudbe a bratislavskému zoskupeniu Pressburger Klezmer Band.

Bratislava 7. augusta (TASR) - Festival Menšinové kultúrne leto (7. - 11. 8.) na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave otvoril v stredu skladateľ a inštrumentalista Michal Smetanka s úpravami rusínskeho folklóru. V jeho repertoári sú aj pôvodné piesne zo Spiša a Šariša, najmä tie, ktoré sa viažu k pastierskej kultúre.



"Martin Konček a hostia ponúkne hudbu inšpirovanú poľskými piesňami, Róbert Lakatoš so skupinou Rév predvedie autorské úpravy maďarského folklóru," povedala k festivalu Jana Túry z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), na ktorom sa predstaví aj huslistka a primáška hrajúca podľa vzoru legendárnej Cinka Panny, Barbora Botošová. Vystúpi so svojou kapelou a s úpravami starých rómskych piesní.



Záver festivalu bude patriť tradičnej židovskej hudbe a bratislavskému zoskupeniu Pressburger Klezmer Band, ktoré sa ako prvé na Slovensku inšpirovalo emotívnou a tanečnou hudbou zo strednej a východnej Európy, známou ako klezmer. "Vynikajúci umelci, ktorí sú príslušníci menšín, alebo sa menšinovou hudbou nechali inšpirovať, predvedú tradičnú hudbu v úpravách, obohatenú o prvky z iných žánrov," uviedla Túry.



Organizátorka Zuzana Kumanová z In Minorita poukazuje na to, že cieľom festivalu je prezentácia kultúry národnostných menšín. „Chceme upozorniť na to, že na Slovensku žije 13 autonómnych menšín, ktoré tu majú svoju osobitú kultúru, majú svoju históriu, rozvíjajú rôzne inštitúcie a vzdelávajú sa v jazyku. Možno že je to aj upozornenie na to, že na Slovensku je toľko príslušníkov národnostných menšín, že každý piaty Slovák patrí k nejakej národnostnej menšine,“ ozrejmila Kumanová.



Bratislavčanov i návštevníkov hlavného mesta čaká do 11. augusta každý podvečer o 18.00 h jeden koncert. Hlavným organizátorom je občianske združenie In Minorita, ktoré spolupracuje s BKIS a mestskou častou Bratislava - Staré Mesto. Projekt podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.