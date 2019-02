Miro Jaroš uvádza klip Čím chceš byť, účinkuje v ňom aj prezident

V pesničke sa spieva o rôznych povolaniach a jedným z nich je aj prezident. Miro deti nabáda, aby išli za svojimi snami a pripomína im, že ani povolanie prezident nemusí byť nedosiahnuteľné.

Bratislava 18. februára (TASR) – Spevák a skladateľ Miro Jaroš predstavuje nový videoklip ku skladbe "Čím chceš byť". Motivuje ním deti, aby mali odvahu ísť za svojimi snami. Piesňou im ukazuje, že môžu byť naozaj čímkoľvek. V klipe účinkuje aj prezident SR Andrej Kiska. Zábery z Prezidentského paláca nakrúcali v závere minulého roka. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Sládková.



"S nápadom osloviť do videoklipu skutočného prezidenta prišiel môj manažér Michal Šefčík. Zdalo sa mi to ako skvelý nápad, ale neveril som, že sa to podarí. Povedali sme si, že to skúsime a nakontaktoval som sa na prezidentovho hovorcu Romana Krpelana. O niekoľko dní prišla pozitívna odpoveď."



"V Prezidentskom paláci sme nakrúcali koncom minulého roka a prezident Andrej Kiska na mňa urobil ohromný dojem. Hovorili sme o mojej tvorbe. Povedal, že sa mu páči skladba Moje telo a požiadal ma, aby sme i naďalej do nakrúcania klipov zapájali deti s rôznym zázemím, ukázali rôznorodosť, pestrosť a rovnocennosť všetkých. A ja som mu ten prísľub dal," vraví Miro Jaroš, ktorý často s takýmito deťmi spolupracuje.



V pesničke sa spieva o rôznych povolaniach a jedným z nich je aj prezident. Miro deti nabáda, aby išli za svojimi snami a pripomína im, že ani povolanie prezident nemusí byť nedosiahnuteľné.



"Moja mama spomína, že keď som dostal ako malý chlapec otázku, čím chcem byť, odpovedal som, že televíznym divákom. Deti majú rôzne sny, rôzne predstavy o povolaniach a ja sa teším, že niekto chce byť aj prezidentom. A ako hovorím v klipe, áno, prezidentom môže byť v budúcnosti ktorékoľvek dieťa," vraví prezident Andrej Kiska.



Klip predstavuje aj iné povolania. Mirovi a jeho tímu sa vo videoklipe, ktorý režíroval Štefan Lelovič, podarilo spolupracovať s hasičmi, policajtmi aj záchranármi.



"Vďaka nim je v klipe ozajstné policajné auto so skutočným policajtom. Počas nakrúcania v priestoroch požiarnej stanice sme s deťmi zažili aj naozajstný výjazd, takže to bol pre všetkých zážitok. Som rád, že sme nemuseli nič hrať a v klipe všetky povolania predstavujeme čo najreálnejšie spolu s dôležitými telefónnymi číslami," dodáva spevák.



Pesnička má deťom pomôcť zorientovať sa v tom, čo všetko môžu robiť a ukázať im, že každé povolanie je krásne. Máloktorý drobec totiž naozaj vie, čím by chcel v budúcnosti byť. Spevák v tom však mal jasno už ako dieťa.



"Odmalička som chcel spievať a nič iné pre mňa neexistovalo. Narodil som sa s tým a prejavovalo sa to bez toho, že by som o tom premýšľal. Keď som mal štrnásť, zistil som, že viem aj písať pesničky. Celý môj život sa krúti okolo hudby a patrím medzi tých šťastných ľudí, ktorí žijú svoj sen. Verím, že aj nový videoklip 'Čím chceš byť' dodá deťom vieru v to, že raz budú môcť vykonávať svoje vysnívané povolanie," uzatvára Miro Jaroš.