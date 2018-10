Miro Žbirka a Katarína Knechtová majú spoločný duet Skúška snov

Skladba, ktorá už rotuje v rádiách, má aj špeciálny videoklip. Réžie sa opäť ujal spevákov syn David Žbirka a produkcie Vojtěch Nedvěd. Video je nakrútené na jeden záber.

Bratislava 1. októbra (TASR) – Singel Skúška snov avizuje vydanie nového albumu Mira Žbirku, ktorému dal názov Double Album. Skúšku snov nahral slovenský Paul McCartney v duete s Katarínou Knechtovou. Text skladby napísal Kamil Peteraj. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.



„S Katkou sme spolu niekoľkokrát vystupovali a vždy sa nás pýtali, či nemáme nejakú spoločnú skladbu. Pri práci na Double Albume som zistil, že v jednej skladbe by mohol byť práve Katkin hlas. Hneď som ho tam počul. Ona súhlasila a naspievala to tak, že dokonale naplnila moje predstavy,“ objasnil vznik spoločnej skladby Miro Žbirka.







„Ja som od malička veľký Mekyho fanúšik, mám doma jeho platne a poznám ich naspamäť. Preto ma vždy tešilo, keď ma zavolal ako hosťa na koncert. Popri spievaní jeho skladieb nám vždy napadlo, že je škoda, že nemáme aj nejakú spoločnú pieseň. Viem, že sa to nedá naplánovať, že to musí prísť. A teraz to prišlo. Meky mi poslal skladbu a ja som okamžite povedala áno. Fantastický zvuk a skvelí muzikanti ma oslovili od začiatku a ja som do toho pridala to svoje. Bolo to príjemné spievanie. Som nadšená z toho, akú atmosféru vytvorili naše hlasy. Veľmi sa z toho teším. Verím, že sa to prenesie aj na poslucháčov,“ povedala o spolupráci na skladbe Katarína Knechtová.



Skladba, ktorá už rotuje v rádiách, má aj špeciálny videoklip. Réžie sa opäť ujal spevákov syn David Žbirka a produkcie Vojtěch Nedvěd. Video je nakrútené na jeden záber. Speváci v ňom prejdú rovnakú cestu, ale každý po nej ide sám. V klipe je ich potom vidieť paralelne. Aby sa dosiahol požadovaný výsledok museli speváci absolvovať cestu v nerovnom teréne a spievanie niekoľkokrát rýchlejšie, čo si od nich vyžiadalo dokonalé sústredenie a veľkú fyzickú námahu.



„Bol tam profi štáb, mladí ľudia, ktorí presne vedeli, čo chcú dosiahnuť. A tak som plnil príkazy režiséra poctivo a zodpovedne. Aj keď je to môj syn, režiséra musia všetci počúvať,“ dodal s úsmevom spevák.



Nový duet zaspievajú Miro Žbirka a Katarína Knechtová naživo premiérovo na koncertoch Symphonic Tour 2018 v Žiline a Košiciach, kde bude Katka špeciálnym hosťom vianočných koncertov so symfonickým orchestrom.